„Parasite” znów nagrodzony! Tym razem przez L.A. Film Critics Association

Członkowie Los Angeles Film Critics Association podjęli tę decyzję podczas niedzielnego głosowania. LAFCA w przeciwieństwie do większości takich stowarzyszeń, upublicznia także drugie miejsce w kontekście każdej ze swoich nagród. Dzięki temu wiemy, że "Parasite" zajęło także drugą pozycję w dwóch innych kategoriach - za najlepszy scenariusz i najlepszą scenografię.

Film „Parasite” wyprodukowany w Korei Południowej w walce o Złotą Palmę w Cannes pokonał w tym roku „Pewnego razu w... Hollywood” Quentina Tarantino.

O czym jest film „Parasite” ?

Dystrybutorem filmu w Polsce jest Gutek Film. Jak czytamy w opisie produkcji, czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione. Bong Joon-ho pokazuje, że prawie każdy marzy o lepszym życiu, awansie i szansie na sukces. Ale tylko niektórzy – dzięki nieposkromionej wyobraźni i braku skrupułów – są w stanie po to wszystko sięgnąć.

