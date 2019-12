„Psy 3. W imię zasad”. O.S.T.R. i Fabijański we wspólnym utworze, promującym film

– Wychowałem się na tekstach Franza Maurera. „Psy” to zdecydowanie najważniejszy polski film mojego dorastania. Bez niego mój styl i twórczość w jakimś tam stopniu byłyby pewnie inne. Cieszę się, że przy kolejnej odsłonie „Psów” mogę być już obecny nie tylko jako wierny widz – komentuje nową piosenkę O.S.T.R. Z kolei Sebastian Fabijański przyznał, że to „najważniejszy jak dotąd projekt w jego życiu” . – Bo na tym bicie jestem ja. W filmach się zasłaniam rolą. Tu się odsłaniam. Jest to początek mojej drogi muzycznej – wyjaśnił. Jak podaje portal Wirtualne Media, w pierwszej połowie przyszłego roku pojawi się debiutancka płyta Sebastiana Fabijańskiego.

Pod koniec listopada w sieci pojawił się pierwszy oficjalny zwiastun nowego filmu Władysława Pasikowskiego „Psy 3. W imię zasad”. Akcja najnowszego filmu z serii toczyć ma się współcześnie. Franz Maurer (w tej roli Bogusław Linda) wychodzi z więzienia, na które skazany został po zabójstwie w hotelu w „Psach 2. Ostatnia krew”. W kolejnej odsłonie kultowego filmu z lat 90 pojawią się także Marcin Dorociński, Cezary Pazura, Bogusław Linda i Artur Żmijewski. Do obsady dołączą również Mirosław Baka oraz Jan Frycz. Ten drugi zdradził już co nieco ze swojej roli. Jego bohater miał poznać Franza Maurera w „starych, dobrych czasach służb”, kiedy kontakty były „najlepszą walutą”. Jak zamierza wykorzystać te znajomości? Tego dowiemy się po 17 stycznia 2020 roku – wtedy film trafi do kin.

Film „Psy” miał w reżyserii Władysława Pasikowskiego, a wyprodukowany przez Juliusza Machulskiego, miał swoją premierę 20 listopada 1992 roku. Był najbardziej kasowym polskim filmem lat 90. XX wieku i określany jest mianem kultowego. W 1994 roku produkcja doczekała się sequela pod tytułem „Psy 2. Ostatnia krew”

