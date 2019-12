Reżyser „Parasite” u Jimmy'ego Fallona. Opowiedział o 8-minutowej owacji na stojąco w Cannes

Film „Parasite” nominowany został w poniedziałek do trzech Złotych Globów w kategoriach najlepszy film zagraniczny, najlepszy reżyser i najlepszy scenariusz. Wcześniej „Parasite” wyprodukowany w Korei Południowej w walce o Złotą Palmę w Cannes pokonał „Pewnego razu w... Hollywood” Quentina Tarantino.

Pytany przez Jimmy'ego Fallona o film reżyser przyznał, że nie chciałby zdradzać za dużo. – Chciałbym powiedzieć jak najmniej, ponieważ film odbiera się najlepiej, gdy ogląda się go „na zimno” – podkreślił. – To talk show, więc musisz coś powiedzieć – żartował Fallon. Bong ustąpił i przedstawił bardzo okrojony zarys fabuły filmu „Parasite” . – To opowieść o rodzinie. Syn trafia do bogatego domu jako nauczyciel i historia toczy się od tej chwili – mówił. Reżyser podkreślił, że wszystkie postaci w filmie są bardzo „ludzcy” . – To tylko zabawny i przerażający film – dodał.



W Cannes film „Parasite” otrzymał 8-minutową owację na stojąco. Prowadzący program Jimmy Fallon poprosił reżysera, aby o tym opowiedział. – Pokaz odbywał się późno w nocy. Była prawie północ. Owacja na stojąco była więc bardzo długa, a aktorzy i ja byliśmy bardzo głodni, ponieważ nie mogliśmy zjeść obiadu. Wszyscy ciągle do siebie powtarzaliśmy tylko to. Ostatecznie to znalazło się później na nagraniach z tego momentu w sieci – przyznał. – Brawa nie ustawały. W końcu powiedziałem: „Chodźmy do domu” – zdradził.





O czym jest film „Parasite” ?

Dystrybutorem filmu w Polsce jest Gutek Film. Jak czytamy w opisie produkcji, czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione. Bong Joon-ho pokazuje, że prawie każdy marzy o lepszym życiu, awansie i szansie na sukces. Ale tylko niektórzy – dzięki nieposkromionej wyobraźni i braku skrupułów – są w stanie po to wszystko sięgnąć.

