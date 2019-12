Filmy podobne do „Zielonej Mili”. Lista ze zwiastunami

„Niepokój” (2007)

Thriller w reżyserii D.J. Caruso z Shia LaBeoufem w roli głównej. Kale zostaje skazany na areszt domowy. Znajduje sobie zajęcie w podglądaniu sąsiadów. Odkrywa, że obok niego mieszka morderca.



„Strzał w serce” (2001)

Film w reżyserii Agnieszki Holland z Giovannim Ribisim w roli głównej. Gary Gilmore był mordercą, skazanym za morderstwo, który w latach 70-tych domagał się wykonania na sobie kary śmierci, choć podówczas w USA obowiązywało moratorium na jej wykonywanie.



„W sieci zła” (1998)

Thriller w reżyserii Gregory'ego Hoblita z Danzelem Washingtonem i Johnem Goodmanem w rolach głównych. Film opowiada o detektywie Hobbesie, który prowadzi śledztwo w sprawie serii brutalnych morderstw, których sprawca działa tak, jak niedawno stracony na krześle psychopata.



„Życie za życie” (2003)

Dramat kryminalny w reżyserii Alana Parkera z Kevinem Spacey i Kate Winslet w rolach głównych. Opowiada o profesorze uniwersytetu, który walczy o zniesienie kary śmierci, a zostaje aresztowany za zgwałcenie i zamordowanie koleżanki.



„Gniazdo os” (2000)

Dramat wyreżyserowany przez Steve'a Buscemi i oparty na powieści o tym samym tytule Edwarda Bunkera. Główne role zagrali Willem Dafoe i Edward Furlong. Opowiada o młodym mężczyźnie, który trafia do więzienia, gdzie poznaje doświadczonego skazańca, który bierze go pod swoje skrzydła.



„Kraina wiecznego szczęścia” (2001)

Film Scotta Hicksa na podstawie noweli "Mali ludzie w żółtych płaszczach" Stephena Kinga. Reżyser zadedykował film Piotrowi Sobocińskiemu, który był autorem zdjęć do produkcji i zmarł tuż po zakończeniu prac nad obrazem. Starzejący się fotograf Robert Garfield przybywa do miasteczka, w którym dorastał. Na pogrzebie kolegi dowiaduje się o śmierci swojej przyjaciółki. To sprawia, że mężczyzna powraca myślami do wakacji 1960 roku. Ożywają wspomnienia tamtych magicznych chwil.



„Prawdziwa zbrodnia” (1999)

Film w reżyserii Clinta Eastwooda, w którym zagrał on także jedną z głównych ról u boku Isaiaha Washingtona i Jamesa Woodsa. Powstał na podstawie powieści Andrewa Klavana. Opowiada historię dziennikarza Steve'a Everetta, który odkrywa, że Frank Beechum, który ma zostać stracony za zabójstwo, jest niewinny.



„Tańcząc w ciemnościach” (2000)

Film Larsa von Triera, pierwszy nakręcony bez taśmy. W filmie zagrały gwiazdy takie jak Bjork, Catherine Deneuve, David Morse i Peter Stormare. Opowiada o tracącej wzrok Selmie, która ciężko pracuje w fabryce, aby uzbierać na operację syna, któremu także grozi ślepota.



„Przed egzekucją” (1995)

Film na podstawie powieści amerykańskiej zakonnicy, siostry Helen Prejean, wyreżyserowany przez Tima Robbinsa, na podstawie jego scenariusza. Główne role zagrali Sean Penn i Susan Sarandon. Film opowiada o siostrze zakonnej, która stara się o ułaskawienie dla mężczyzny skazanego za zabójstwo.



„Skazani Na Shawshank” (1994)

Adaptacja powieści Stephena Kinga to historia bankiera, który został niesłusznie skazany na dożywocie. W rolach głównych zobaczyliśmy m.in. Tima Robbinsa i Morgana Freemana, a produkcja doczekała się aż siedmiu nominacji do Oscara oraz dwóch do Złotych Globów. Film wprawdzie ostatecznie nie otrzymał żadnej z prestiżowych statuetek, ale wciąż jest doceniany przez widzów. Reżyserem jest Frank Darabont.Czytaj także:

