Quentin Tarantino potwierdza. Powstanie trzecia część filmu „Kill Bill”

Quentin Tarantino poinformował, że w poniedziałek był na kolacji z Umą Thurman. – Byliśmy w naprawdę fajnej japońskiej restauracji. Chwaliła mnie, a ja chwaliłem ją. To była cudowna noc – mówił. Reżyser przyznał, że ma pewne pomysły co do trzeciej części filmu „Kill Bill” . – W tym rzecz, że chciałem wymyślić dobrą koncepcję tego, co stało się z Panną Młodą i co chcę, aby stało się z nią dalej – podkreślił. – Nie chciałem po prostu wymyślić o niej jakiejś przygody. Ona na to nie zasługuje! Walczyła długo i ciężko. Pomysł, który mam w głowie dla niej, może być interesujący – dodał. Jak wyjaśnił Tarantino, filmu spodziewać się możemy jednak dopiero za co najmniej trzy lata. – Ale to jest coś, co zdecydowanie jest w mojej głowie – podkreślił.

„Kill Bill” to film Quentina Tarantino, do którego scenariusz pomogła mu napisać sama gwiazda produkcji Uma Thurman. Właściwie jest to jeden film podzielony jednak na dwie części ( „Kill Bill: Vol. 1” i „Kill Bill: Vol. 2” ) ze względu na to, że nakręcono bardzo dużo materiału - łącznie trzy godziny i czterdzieści siedem minut.

