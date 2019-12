14-letni aktor Jack Burns znaleziony martwy w swoim domu. Grał m.in. w serialu „Outlander”

Wiadomo, że Jack Burns, utalentowany tancerz, którego nazywano drugim Billym Elliotem, został znaleziony martwy w swoim domu w Greenock 1 grudnia.

Burns dostał się do szkoły baletowej w wieku 9-lat. Później występował w thrillerze ITV „Plain Sight” u boku Duncana Jamesa, a następnie w kilku innych produkcjach telewizji BBC. W 2014 roku widzowie oglądać go mogli w serialu „Outlander” .

„Z bardzo ciężkim sercem piszemy ten post. Jak wiecie, straciliśmy naszego ucznia, Jacka Burnsa w niedzielę 1 grudnia. Jack był inspiracją dla wszystkich w Elite i poruszył serca wszystkich, którzy mieli przyjemność oglądać go lub tańczyć z nim od 2012 roku. My, cała rodzina Jacka i jego przyjaciele, jesteśmy pogrążeni w żałobie i brakuje nam słów” – podała szkoła Elite Academy of Dance na Facebooku.

Czytaj także:

Netflix testuje nową opcję. Obejrzysz treści bez wcześniejszego przeglądania