Margaret odchodzi z „The Voice of Poland”. Wiadomo, kto ją zastąpi

Podczas ostatniej, jubileuszowej edycji „The Voice of Poland”, w jury programu zasiadali Michał Szpak, Margaret, Kamil Bednarek oraz Tomson i Baron. Taki skład trenerów był mocno innowacyjny w porównaniu do poprzedniej edycji, kiedy to w fotelach eksperckich widzieliśmy Patrycję Markowską, Grzegorza Hyżego, Piotra Cugowskiego oraz wspomnianego Szpaka. Tym razem prawdopodobnie znowu nie obędzie się bez zmian, o czym poinformował „Super Express”.

Z informacji uzyskanych przez dziennik wynika, że Margaret zastąpi Natalia Nykiel, która doskonale zna program telewizyjnej "Dwójki". Autorka hitów takich jak „Error” czy „Bądź Duży” wystąpiła w drugiej edycji, gdzie doszła aż do finału. Tym razem to ona będzie oceniała występy wokalistów. – Natalia od kilku sezonów dostaje propozycje wystąpienia w programie. Odmawiała ze względu na koncerty i inne zobowiązania. Ale telewizji zależy na promowaniu osób, które się wyróżniają na jej antenie, i w końcu się udało się dojść do porozumienia – powiedziała znajoma piosenkarki w rozmowie z „SE”.

Margaret zawiesza karierę

„Dziękuje Wam za dotychczasowe wsparcie wyrażane na koncertach i w pozytywnych komentarzach do muzyki z mojej ostatniej płyty. Przyszedł moment kiedy muszę Wam coś opowiedzieć. Mój ostatni album »Gaja Hornby« jest wyjątkowy także z powodów, o których do tej pory nie mówiłam. To płyta, która zamyka dla mnie pewien okres w życiu, wiąże się to z wieloma zmianami na wielu płaszczyznach” – przekazała Margaret we wpisie opublikowanym na początku grudnia na Facebooku.

W dalszej części wokalistka poinformowała fanów, że intensywny tryb życia, który nieodzownie wiąże się z pracą artysty, miał niekorzystny wpływ na jej zdrowie. „Niestety ostatni rok okazał się bardziej kosztowny dla mojego zdrowia niż sama dopuszczałam to w swojej głowie. Zewnętrzny głos rozsądku wydał mi jednak jednoznaczne polecenie – kategoryczna i natychmiastowa przerwa od spraw zawodowych” – napisała Margaret. „W związku z tym nie mam wyboru i wyciszam się na jakiś czas, także tu w internecie. Już teraz życzę Wam więc wszystkiego co najlepsze na 2020, a przede wszystkim dbania o równowagę fizyczną i duchową. Obiecuję wrócić jak tylko poukładam wszystko w sobie i rzeczywiście odpocznę” – czytamy.

