Tomasz Sekielski przeszedł metamorfozę. Internauci chwalą jego nowy wygląd

Tomasz Sekielski pochwalił się na Instagramie nowym zdjęciem zrobionym na potrzeby programu „Onet Rano”. Uwagę użytkowników zwrócił wygląd dziennikarza, który kilka miesięcy temu rozpoczął walkę z nadwagą. We współpracy z ekspertem wprowadził do swojej codzienności zdrowe nawyki, a w sierpniu przeszedł zabieg zmniejszania żołądka. Efekty metamorfozy widać gołym okiem, co podkreślają internauci. „Świetnie Pan wygląda, mam nadzieję że wygląd idzie ze zdrowiem w parze” – czytamy w jednym z komentarzy. „Jaki szczupły. Super” – napisał ktoś inny. „O kurde ale przemiana – gratuluję” – napisała jedna z użytkowniczek.

Tomasz Sekielski z tytułem Dziennikarza Roku 2019

Grand Press to jedyna w polskich mediach nagroda przyznawana przez samych dziennikarzy, kolegia redakcyjne: prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe. Tytułem Dziennikarza Roku wyróżniono w tegorocznej edycji Tomasza Sekielskiego, który wraz z bratem stworzył dokument o pedofilii wśród księży „Tylko nie mów nikomu”.

Tomasz Sekielski zdobył w głosowaniu redakcji rekordowe 253 punkty. Za nim byli: Bertold Kittel (TVN, 89 pkt), Andrzej Stankiewicz (Onet, 35 pkt), Marek Sekielski (producent „Tylko nie mów nikomu”, 23 pkt), Magdalena Gałczyńska (Onet, 19 pkt). Zwycięzca otrzymał poza statuetką czek równowartości 10 tys. euro.

Nagrodę Grand Press Economy otrzymał Grzegorz Osiecki z „Dziennika Gazety Prawnej”. Wyróżnienie Grand Press Digital trafiło do redakcji Konkret24. Nagrody Grand Press otrzymali m.in. Magdalena Gałczyńska z Onetu za news „Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości”, Bertold Kittel („Superwizjer” TVN) został wyróżniony za film „Pancerny Marian i pokoje na godziny”. W kategorii reportaż prasowy uhonorowano pośmiertnie Bożenę Aksamit za tekst „Sekret Świętej Brygidy”.

