Wiadomo kto poprowadzi nową edycję „Ameryka Express”. Podano też listę uczestników

Program „Ameryka Express” jest emitowany na antenie stacji TVN. Zasady show są dość proste. Osiem par złożonych z celebrytów oraz ich bliskich wyrusza w wyścig po Ameryce Południowej. Uczestnicy mają przy sobie jednego dolara dziennie na osobę i to, co spakowali do plecaków. Na miejscu sami muszą zorganizować wyżywienie, nocleg oraz transport. Para, która dotrze jako ostatnia do wyznaczonego w danym odcinku celu jest eliminowana.

Z ustaleń portalu Wirtualne Media wynika, że właśnie zakończyły się zdjęcia do nowej edycji programu, która zostanie wyemitowana na wiosnę 2020 roku. Trasa wyścigu wiodła przez Gwatemalę i Kolumbię. Nakręcono łącznie 13 odcinków programu. Wiadomo już, że tej edycji nie poprowadzi Agnieszka Woźniak-Starak. Zastąpi ją Daria Ładocha, blogerka kulinarna i zwyciężczyni „Agent - Gwiazdy 2”.

Ujawniono także pełną listę uczestników programu. - Nigdy wcześniej w programie nie mieliśmy tak różnorodnej grupy pod względem wieku, zawodu, osobowości. Taka ekipa nigdy nie miałaby szansy się spotkać prywatnie. Kiedy zobaczyłam ich na lotniku pomyślałam jedno - jak oni sobie poradzą z wyzwaniami, czy wiedzą na co się piszą, jak się dogadają ze sobą? - powiedziała Wirtualnym Mediom Marta Więch, producentka projektu.

