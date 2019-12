Nowości HBO na 2020 rok. Czekają nas także kontynuacje ulubionych serii

Oprócz nowych produkcji w ofercie HBO na 2020 rok zaplanowana jest między innymi kontynuacja serialu „Młody papież” , zatytułowana „Nowy papież”. Na ekranie pojawi się w tej odsłonie oprócz Jude'a Law John Malkovitch, a gościnnie także Sharone Stone i Marilyn Manson.

Zobaczymy także nowe sezony serialów: „Przystań” (17 stycznia), „Babylon Berlin” (24 stycznia), „Pohamuj entuzjazm” (styczeń), „W potrzebie” , „Genialna przyjaciółka” , „Kontra” , „Przegląd tygodnia z Johnem Oliverem” , „Westworld” , „Gentleman Jack” , „Niepewne” , „Euforia” , „Los Espookys” , „Barry” , „Prawi Gemstonowie” , „Sukcesja” , „Mroczne materie” , „Cudotwórcy: Wieki Ciemne” , „Kidding” .

„Odwilż”

Produkcja realizowana będzie w Polsce w reżyserii Xawerego Żuławskiego. Autorką scenariusza jest Marta Szymanek. Szczecin, przełom zimy i wiosny. Spod pękającego lodu na powierzchnię wypływa ciało młodej kobiety. Kim była, dlaczego zginęła, kogo po sobie zostawiła? Czy ci, którzy ją dziś opłakują, znali ją naprawdę? Te pytania i poszukiwanie na nie odpowiedzi będą dla głównej bohaterki mocnym, choć początkowo nieuświadomionym impulsem do konfrontacji z własną sytuacją: samotnej matki, odtwarzającej rolę perfekcyjnej policjantki, a przede wszystkim – człowieka w momencie kryzysu.



„Kamikaze”

Duński serial. Julie otrzymuje ostatnią wiadomość SMS od swojego ojca. Kilka sekund później jej rodzice i starszy brat giną w katastrofie lotniczej. Dziewczyna zostaje sama, a utrata całej rodziny pogrąża ją w rozpaczy. Serial w reżyserii: Anette K. Olsem, według scenariusza Anne Algren.



„Björnstad” (ang. „Beartown”)

Szwedzki serial na podstawie bestsellerowej powieści Fredrika Backmana. Miasteczko Bjornstad kiedyś tętniło życiem, ale teraz zarastają je drzewa. Lokalna młodzieżowa drużyna hokejowa ma duże szanse, by wygrać półfinał krajowego turnieju i wszystkie nadzieje spoczywają teraz na nastoletnich barkach. Jest to dla nastolatków wielkie obciążenie, które staje się katalizatorem dramatycznych wydarzeń.



„Patria”

Hiszpański serial w reżyserii Pablo Trapero i Felixa Viscarreta. Historia osadzona w Kraju Basków toczy się na przestrzeni przeszło 30 lat.Tłem wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA.



„Zero zero zero”

Twórcą serialu jest Stefano Sollima. Adaptacja bestsellerowej powieści Roberto Saviano. Ładunek kokainy przemycany jest z Ameryki Południowej do Europy. Obsada: Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne.



„Kraina Lovecrafta” (ang. „Lovecraft Country”)

Serial, którego twórcami są J.J. Abrams i Jordan Peele, na podstawie powieści Matta Ruffa. 25-letni Atticus Black wraz ze swoją przyjaciółką Letitią oraz wujem Gregorem wrusza w podróż przez Amerykę lat 50-tych w celu odnalezienia swojego zaginionego ojca. Zaczyna się walka o przetrwanie. W obsadzie: Jonathan Mayors, Jurnee Samolett-Bell, Michael Kenneth William i Elizabeth Debicki.



„Industry”

Serial w reżyserii Leny Dunham. Produkcja będzie zanurzeniem się w świat międzynarodowych finansów, widziany oczami ambitnych dwudziestokilkulatków walczących o zabezpieczenie swojej przyszłości. Produkcja opowie o grupie młodych absolwentów, którzy rywalizują ze sobą o stałą pracę i stanowiska w jednym z najlepszych banków w Londynie. Obsada: David Jonsson, Nabhaan Rizwan, Sinna Mogul.



„Perry Mason”

Miniserial obyczajowy, którego producentem wykonawczym jest Robert Downey Jr. Serial oparty na postaciach z powieści, której autorem jest Erle Stanley Gardner. Historia osadzona w 1932 roku w Los Angeles, przedstawi losy słynnego prawnika Perry'ego Masona, żyjącego od wypłaty do wypłaty i pracującego w roli marnie opłacanego detektyw. Przez cały czas prześladują go wspomnienia wojenne z Francji i cierpienie z powodu rozbitego małżeństwa. W obsadzie: Matthew Rhys, Tatiana Maslany, John Lithgow, Chris Palk, Shea Whigham.



„The undoing”

Obyczajowy serial na podstawie powieści Jean Hanff Korelitz pt. „Nie chciałaś wiedzieć”. Grace Sachs żyje tak, jak zawsze chciała. Odnosi sukcesy jako terapeutka, kończy właśnie swoją pierwszą książkę. Prywatnie ma oddanego męża i synka. Jednak kilka tygodni przed opublikowaniem jej książki, nagle jej życie zostaje wywrócone do góry nogami. Znika jej mąż, który nie był tym, za kogo go uważała, a na domiar złego sprawa ma charakter publiczny. W obsadzie: Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland i Lily Rabe.



„To wiem na pewno” (ang. „I know this much is true”)

Rodzinna saga przedstawiająca dwie równoległe historie życia identycznych braci bliźniaków. W opowieściach tych przeplatać się będą zdrada, poświęcenie i przebaczenie, a wszystko to z Ameryką XX wieku w tle. Scenariusz i reżyseria Derek Cianfrance na podstawie nagradzanej powieści Wally Lamb. Obsada: Mark Ruffalo, Melissa Leo, Rossie O'Donnell, Kathryn Hahn, Juliette Lewis.



„Run”

Komedia autorstwa Vicky Jones. Serial opowie o Ruby, kobiecie prowadzącej dość monotonne życie. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia dostaje SMS-a, którego nadawca nakłania ją do wypełnienia młodzieńczego przyrzeczenia będącego zarówno obietnicą prawdziwej miłości, jak i redefinicji własnego „ja”. W rolach głównych: Phoebe Waller=Bridge, Merrit Wever, Domhnall Gleeson.



„Dzień trzeci” (ang. „The third day”)

Miniserial obyczajowy z Judem Law, Naomie Harris, Katherine Waterston i Emily Watson. Historia Sama, który trafia na tajemniczą wyspę u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Mężczyzna spotyka tam grupę wyspiarzy, których głównym celem jest za wszelką cenę zachowanie dotychczasowych tradycji.



„Spisek przeciwko Ameryce” (ang. „The plot against America”)

Adaptacja powieści Philipa Rotha. Alternatywna historia Ameryki opowiedziana z perspektywy żydowskiej rodziny robotniczej mieszkającej w New Jersey. Fabuła podąża za rodziną w czasie, gdy obserwują oni rozwój kariery politycznej Charlesa Lindbergha - bohaterskiego lotnika i ksenofobicznego populisty zarazem, który zostaje prezydentem. Jego rządy zaczynają coraz bardziej zmierzać w stronę faszyzmu. W obsadzie m.in.: John Turturro, Winona Ryder, Zoe Kazan, Anthony Boyle, Celeb Malis.



„McMillions”

Serial dokumentalny produkcji Marka Wahlberga. Przedstawia nieprawdopodobną acz prawdziwą historię byłego policjanta, który jako audytor bezpieczeństwa sfałszował wielką loterię Monopoly w McDonald's. Przez dekadę ukradł miliony dolarów i zbudował przy tym rozległą sieć wspólników w całych Stanach Zjednoczonych.



„Avenue 5” – premiera 19 stycznia

Hugh Laurie, którego publiczność pokochała za kreację Gregory'ego House'a w serialu „Dr House”, powraca jako kapitan Clark. To komedia o kosmicznej turystyce, która osadzona jest 40 lat w przyszłości, gdy Układ Słoneczny stoi przed każdym otworem. „Co może pójść nie tak, kiedy Hugh Laurie jest kapitanem?” – czytamy. Wszystko wskazuje na to, że dużo. Już w dwuminutowym zwiastunie dowiadujemy się o tajemniczych zaginięciach i przynajmniej kilku śmierciach. Za produkcję odpowiada Armando Iannucci, twórca między innymi popularnego serialu „Figurantka” (2012-2019).



„Outsider” – premiera 13 stycznia

Serial oparty na jednej z ostatnich powieści Stephena Kinga z Jasonem Batemanem, Benem Mendelsohnem i Cynthią Ervio w rolach głównych. Opowie o śledztwie w sprawie brutalnego morderstwa chłopca oraz tajemniczej mocy, która jest związana ze zbrodnią.



„Nowy papież” – premiera 10 stycznia

Kolejna część serialu w reżyserii zdobywcy Oscara Paola Sorrentina. W głównych rolach w kontynuacji „Młodego papieża” występują Jude Law oraz John Malkovich. Produkcja ponownie zagłębia się w kulisy działania Stolicy Apostolskiej, koncentrując się między innymi na naturze ludzkich pragnień, odkrywając przywary i słabości osób posiadających władzę, oraz złożony charakter współczesnej wiary.



„Foodie Love” – premiera 25 grudnia

Bohaterów hiszpańskiego serialu „Foodie Love” łączy ze sobą aplikacja mobilna, która kojarzy w pary miłośników jedzenia. Za jej sprawą dwoje trzydziestokilkulatków, mimo towarzyszących im wątpliwości wynikających z doświadczeń w ich poprzednich związkach, postanawia poznać się lepiej. W ciągu kilku randek będą musieli sprawdzić, czy zachwyt, jaki wzbudza w obojgu japoński owoc yuzu lub wspólna niechęć do kulinarnej pretensjonalności są wystarczające, aby stać się filarem długoterminowej relacji. Za scenariusz i reżyserię serialu „Foodie Love” odpowiada siedmiokrotna zwyciężczyni nagrody Goi - Isabel Coixet, dla której jest to debiut telewizyjny. W role głównych bohaterów wcielają się Laia Costa – aktorka nominowana w 2017 roku do nagrody BAFTA w kategorii „wschodząca gwiazda”, wyróżniona także nagrodą Gaudiego za rolę w wielokrotnie nagradzanym filmie „Victoria”, oraz argentyński aktor i reżyser Guillermo Pfening – wyróżniony nagrodą dla najlepszego aktora na festiwalu filmowym Tribeca za rolę w filmie fabularnym „Nikt nie patrzy”.Czytaj także:

