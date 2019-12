Była żona Roberta Janowskiego przeszła poważną operację. „Niebezpieczna bomba, która eksplodowała”

Katarzyna Kalicińska-Goczał wyjechała wraz z ekipą telewizyjną do Izraela, by nagrać „Szlak nadziei”. W nowym programie Telewizji Polskiej występują osoby, które chcą pokonać trasę, którą przebyli żołnierze z Armii Andersa. Jak informuje Plejada, uczestnicy pokonają ponad 12,5-kilometrową odległość. W roli prowadzącej wystąpi Ida Nowakowska.

„Powoli wracam do życia i zdrowia”

Podczas nagrań w Izraelu Kalicińska-Goczał skarżyła się na dolegliwości zdrowotne. Trafiła do szpitala w Tel-Awiwie. Po wykonaniu badań, lekarze zdiagnozowali u producentki „ostre zapalenie otrzewnej” – podaje Plejada. Sytuacja była na tyle poważna, że konieczne było przeprowadzenie operacji.

Pod koniec listopada Katarzyna Kalicińska-Goczał na Facebooku zamieściła wpis, w którym podziękowała „za wszystkie ciepłe słowa i życzenia”. „Powoli wracam do życia i do zdrowia. Banalny wyrostek robaczkowy zamienił się w niebezpieczną bombę, która eksplodowała, ale wszytko w życiu jest po coś” – napisała producentka. „Zwiedziłam dwa izraelskie szpitale. Opieka medyczna i podejście do pacjenta godne pozazdroszczenia. Połowa personelu to rosyjscy emigranci więc miałam okazję przypomnieć sobie rosyjski” – dodała w dalszej części wpisu.

Czytaj także:

23-latka schudła ponad 60 kg. „Nigdy więcej nie chcę się czuć tak jak kiedyś”