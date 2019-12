HBO chwali się najlepszymi filmami, które pokazało w tym roku. Oceńcie sami

Green Book

1.



Gdyby ulica Beale umiała mówić

2.



Kapitan Marvel

3.



Meg

4.



Rodzina od zaraz

5.



Glass

6.



Bumblebee

7.



Spider-Man Universum

8.



Mary Poppins powraca

9.



Venom

10.



Brexit

11.



Life Itself

12.



Persepolis

13.



Mała stopa

14.



Ralph Demolka w Internecie

15.



O psie, który wrócił do domu

16.



Arktyka

17.



Deadwood

18.



Very Ralph

19.



Stan i Ollie

20.



Escape Room

21.



Tomb Raider

22.



Hotel Transylwania 3

23.



Player One

Miejsce 24.



Władca Paryża

Miejsce 25.

O ile do pierwszego miejsca nikt przyczepić się raczej nie może, to każde kolejne znajdzie już zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Oczywiście mało kto oglądał wszystkie z wymienionych 25 filmów, a na pewno utrudnione zadanie mieli tutaj ci, którzy dostępu do HBO nie osiadają. Ta lista zresztą to nie tylko ranking, ale też pokaz siły i reklama w jednym. Wydaje nam się jednak, że większe wrażenie robiłyby seriale HBO, zwłaszcza te wyprodukowane przez stację. „Czarnobyl”, „Euforia” czy finałowy sezon „Gry o tron” to przecież tylko wierzchołek góry lodowej.

Czytaj także:

Nowości HBO na 2020 rok. Czekają nas także kontynuacje ulubionych seriiCzytaj także:

To najchętniej oglądali widzowie HBO GO w listopadzie. Lista 10 produkcji