HBO chwali się najlepszymi filmami, które pokazało w tym roku. Oceńcie sami

1. „Green Book”



2. „Gdyby ulica Beale umiała mówić”



3. „Kapitan Marvel”



4. „Meg”



5. „Rodzina od zaraz”



6. „Glass”



7. „Bumblebee”



8. „Spider-Man Universum”



9. „Mary Poppins powraca”



10. „Venom”



11. „Brexit”



12. „Life Itself”



13. „Persepolis”



14. „Mała stopa”



15. „Ralph Demolka w Internecie”



16. „O psie, który wrócił do domu”



17. „Arktyka”



18. „Deadwood”



19. „Very Ralph”



20. „Stan i Ollie”



21. „Escape Room”



22. „Tomb Raider”



23. „Hotel Transylwania 3”



24. „Player One”



25. „Władca Paryża”

O ile do pierwszego miejsca nikt przyczepić się raczej nie może, to każde kolejne znajdzie już zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Oczywiście mało kto oglądał wszystkie z wymienionych 25 filmów, a na pewno utrudnione zadanie mieli tutaj ci, którzy dostępu do HBO nie posiadają. Wydaje nam się jednak, że większe wrażenie robiłyby seriale HBO, zwłaszcza te wyprodukowane przez stację. „Czarnobyl”, „Euforia” czy finałowy sezon „Gry o tron” to przecież tylko wierzchołek góry lodowej.

