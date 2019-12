Nie żyje Danny Aiello. Miał 86 lat

Informację o śmierci aktora przekazali jego agenci w rozmowie z Fox News. Podali, że Aiello zmarł w czwartek 12 grudnia wieczorem. „Z głębokim smutkiem informujemy, że Danny Aiello, ukochany mąż, ojciec, dziadek, aktor i muzyk, zmarł ostatniej nocy po krótkiej chorobie” – czytamy w oświadczeniu menadżerki aktora Tracy Miller. „W tej trudniej chwili rodzina prosi o prywatność” – dodała.

Jak podał portal TMZ, aktor zmarł w szpitalu w New Jersey, gdzie leczony był z powodu nagłej choroby. Miał on mieć infekcję związaną z zastrzykami, które przyjmował i zmarł wkrótce po tym, jak odwiedziła go w szpitalu rodzina w czwartek wieczorem.

Danny Aiello w 1990 roku był nominowany do Oscara za drugoplanową rolę w filmie Spike'a Lee „Rób, co należy” (1989). Wystąpił w hitach takich jak „Ojciec chrzestny II” (1974), „Figurant” (1976), „Dawno temu w Ameryce” (1984), „Purpurowa róża z Kairu” (1985), „Wpływ księżyca” (1987), „Noce Harlemu” (1989), „Hudson Hawk” (1991), „Ruby” (1992), „Leon zawodowiec” (1994) i „Zabójczy numer” (2006).

Od 1955 roku był mężem Sandy Cohen, z którą ma czworo dzieci.

