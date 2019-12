Jezus gejem, Maryja paląca marihuanę. Film Netfliksa wywołał burzę

„The First Temptation of Christ” ( „Pierwsze kuszenie Jezusa” – pol.) to 46-minutowa produkcja stworzona przez grupę kabaretową Porta dos Fundos. W filmie widać, jak Jezus i jego przyjaciel o imieniu Orlando przybywają do domu Maryi i Józefa, gdzie trwa przyjęcie urodzinowe na cześć ich syna. Jezus stara się bagatelizować swój związek z Orlando, który z kolei nieustannie sugeruje, że są kimś więcej niż tylko przyjaciółmi. W produkcji pokazana jest także Maryja, która przez cały czas pali marihuanę.

Do tej pory petycję o usunięcie produkcji z Netfliksa podpisało 1,34 miliona osób. Wskazują, że Porta dos Fundos dopuściła się dyskryminacji religijnej, a także, że „szydzi z Boga i Kościoła i nie traktuje wiary z należytym szacunkiem” .

Brazylijski oddział Netfliksa nie odniósł się do tej pory do kontrowersji, podczas gdy grupa Porto dos Fundos wydaje się nie mieć problemu z zarzutami bluźnierstwa. Na swoim Twitterze podała nawet dalej petycję, nazywając ją „tragiczną i smutną” .

To już druga produkcja grupy, która wzbudziła kontrowersje. Pierwszą z nich była „The Last Hangover” ( „Ostatni kac” – red.), która przedstawiała uczniów Jezusa szukającego go rano po Ostatniej Wieczerzy. Grupa otrzymała za tę produkcje ostatnio nagrodę Emy w kategorii najlepszy komediowy program telewizyjny.

Film „Pierwsze kuszenie Chrystusa” jest także dostępny na platformie streamingowej Netflix w Polsce.

