Nie żyje Anna Karina, gwiazda francuskiej Nowej Fali. Pseudonim nadała jej sama Coco Chanel

Śmierć aktorki została potwierdzona przez francuskiego ministra kultury Francka Riestera w poście na Twitterze. Agent artystki poinformował, że przyczyną jej śmierci był rak. Nazwał ją „legendą i ikoną” .

Prawdziwe imię aktorki to Hanne Karen Blarke Bayer. Do przybrania pseudonimu Anna Karina namówiła ją sama Coco Chanel. Aktorka poznała ikonę świata mody po tym, jak zaczęła pracować jako modelka w Paryżu. Znalazła się w tym mieście po tym, jak uciekła z domu po kłótni z matką i przyjechała do Francji autostopem. Gdy siedziała w kawiarni Les Deux Magots podeszła do niej agentka i zaproponowała jej pracę w modelingu.

Jean-Luc Godard, który był wówczas krytykiem filmowym, zobaczył Karinę po raz pierwszy w serii reklam żelu pod prysznic Palmolive. Zaoferował jej niewielką rolę w filmie „Do utraty tchu” , Karina jednak odmówiła ze względu na sceny nagości. Zagrała jednak w jego kolejnym filmie „Żołnierzyk” (1960). W 1961 roku została nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem za rolę w filmie „Kobieta jest kobietą” . W 1967 roku otrzymała rolę od Serge'a Gainsbourga w komedii muzycznej „Anna” . W sumie Anna Karina wystąpiła w około 80 filmach i 7 serialach. Pisała także scenariusze i śpiewała.

