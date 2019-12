„Ekologiczni hipokryci”. Hiszpańskie media uderzają w celebrytów

Bardem podczas COP25 obraził burmistrza Madrytu Jose Luisa Almeidę oraz prezydenta USA Donalda Trumpa. Nazwał ich obu głupkami i skrytykował za niewystarczające działania na rzecz ochrony klimatu. W odpowiedzi w madryckiej prasie pojawiły się artykuły uderzające w celebrytów zaangażowanych w ochronę środowiska, którzy w pewnych kwestiach nie żyją w zgodzie z głoszonymi przez siebie ideałami. Bardemowi oprócz pozostawiania dużego śladu węglowego wytknięto także unikanie podatków, za co Sąd Najwyższy skazał go na karę 151 tys. euro.

Alejandro Sanz

Hiszpański piosenkarz wzywający swoich rodaków do zaangażowania na rzecz planety. "La Razon" wypomina mu liczne podróże odrzutowcami i jachtami.



George Clooney

Ten sam przypadek, co u Kutchera.



Ashton Kutcher

"La Razon" zwraca uwagę, że nawołujący o ochronę środowiska Kutcher lubi duże samochody, emitujące duże ilości spalin.



Leonardo DiCaprio ( na zdjęciu z Gretą Thunberg)

Instagram Leonardo DiCaprio to w ostatnich tygodniach jeden wielki manifest ekologiczny. Trudno nie chwalić za to wpływowego aktora. Nawet jeśli hiszpańskie media wytykają mu, że odbierając w 2016 r. nagrodę za działania ekologiczne, przeleciał prywatnym samolotem ponad 13 tys. km.



Penelope Cruz

Żona Bardema wystąpiła w reklamie wycieczek na gigantycznych statkach rejsowych. To jedna z najbardziej nieekologicznych form uprawiania turystyki. "La Razon" powołuje się na szacunki, według których tego typu okręty zanieczyszczają środowisko bardziej niż wszystkie samochody w Europie.



Javier Bardem

Popularny aktor stał się głównym celem ataku madryckich gazet. Jego dużą aktywność w temacie katastrofy klimatycznej skonfrontowano z licznymi podróżami odrzutowcami i wielkimi samochodami terenowymi. Bardem naraził się krytyką burmistrza Madrytu Jose Luisa Almeidy, który mimo wszystko zorganizował w stolicy ekologiczny szczyt COP25.Czytaj także:

