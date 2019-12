Miliard dolarów „Krainy lodu II”. Z ośmiu tegorocznych „miliarderów”, sześciu ma Disney

„Frozen II” jest siódmą w historii animacją, której udało się przekroczyć granicę miliarda dolarów wpływów oraz ósmą w tym roku produkcją z takimi wynikami. Co warte podkreślenia, aż sześć z tych ośmiu tytułów to dzieła ze stajni Disneya. Wcześniejsze to „Kapitan Marvel”, „Aladyn”, „Król Lew”, „Avengers: Koniec gry” i „Toy Story 4”.

Dotychczasowy wynik „Krainy lodu II” to 1 032,5 mln dolarów, na które składa się 55,7 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych i 666 mln na świecie. Numerem jeden w ubiegły weekend wciąż pozostawała m.in. w Polsce, Niemczech czy w Korei Południowej.

W USA pierwsze miejsce w box office zajął jednak już kolejny film „Jumanji: Następny poziom”. Trzecie i czwarte miejsce to chińskie produkcje „Sheep Without A Shepherd”, „SkyFire”, a piąte miejsce zajmuje „Na noże” z Danielem Craigiem, Chrisem Evansem i Aną de Armas.

