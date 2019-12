Darmowy whooper w zamian za spoiler „Gwiezdnych wojen”. Nietypowa akcja Burger Kinga

Na 20 grudnia jest planowana kolejna część gwiezdnej sagi: „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie” w reżyserii J.J. Abramsa. Jest to dziewiąta część sagi Gwiezdne wojny i zapowiadana jako ostatnia z głównego cyklu filmowego. W filmie zagrali m.in. Adam Driver, Carrie Fisher, Mark Hamill, Daisy Ridley oraz John Boyega. Wejście filmu Abramsa na ekrany kin postanowili wykorzystać specjaliści od marketingu niemieckiego oddziału Burger Kinga. Restauracja zaproponowała klientom nietypową transakcję: otrzymają za darmo Whoopera pod warunkiem, że wysłuchają spoilerów z najnowszej części „Gwiezdnych Wojen”.

– To, czy faktycznie są to spoilery, czy jedynie fikcja fanów gwiezdnej sagi okaże się po premierze filmu – zaznaczył Klaus Schmaing, dyrektor marketingu niemieckiego Burger Kinga. – Chcieliśmy rzucić ludziom wyzwanie i sprawdzić, czy ważniejsze będzie dla nich otrzymanie darmowego burgera czy też miłość do najbardziej epickiego filmu science-fiction w historii kina – dodał.

Uwaga, spoiler!

Co ciekawe, w filmiku nie padają oryginalne imiona bohaterów gwiezdnej sagi ani nie mówi ona wprost, że chodzi o film Abramsa. Nawiązania są jednak na tyle czytelne, że zrozumie je z łatwością każdy fan „Gwiezdnych wojen”. Kylo jest nazywany "młodym złoczyńcą" a Rey jest określana mianem "młodej damy miecza". Z krótkiego filmiku dowiadujemy się m.in. że Rey to wnuczka Palpatine’a, Kylo wraca na jasną stronę mocy ale umiera, a Hux zostaje stracony za pomoc naszym bohaterom.

Czytaj także:

„Gwiezdne wojny” z nowym zwiastunem. Palpatine wyjawia zaskakującą tajemnicę