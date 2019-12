Power Rangers się nie poddają! Kolejny amerykański reboot po zaledwie dwóch latach

„Power Rangers” z 2017 roku to film na podstawie popularnego serialu, kojarzonego z pewnością nie tylko przez starszych widzów. Bazujący na sprawdzonym pomyśle tytuł okazał się jednak klapą: zarówno finansową, jak i jakościową. Przy budżecie około 100 milionów dolarów zarobił jedynie 142 miliony. Na polskim Filmwebie średnio oceniono go na 5,6/10.

Tym razem z jakiegoś powodu ma jednak być inaczej. Hasbro jeszcze raz spróbuje osiągnąć sukces z rozpoznawalną przecież grupą bohaterów. Pomóc ma w tym na przykład Jonathanem Entwistle, który dla Netfliksa tworzył świetny serial „The End of the F***ing World”. Informacja o zatrudnieniu Entwistle'a przez Paramount i Hasbro nie została jednak jeszcze potwierdzona.

Drugim pomysłem na reanimowanie „Power Rangers” ma być sama fabuła. Kolejny film ma przypominać „Powrót do przyszłości”. Młodzi bohaterowie zostaną rzuceni w czasie do lat 90-tych., a jednym z ich zadań będzie oczywiście powrót do współczesności. Żerujący na nostalgii scenariusz napisał Patrick Burleigh.

Czytaj także:

Podchody - recenzja filmowych "Power Rangers"Czytaj także:

Aktor z "Power Rangers" zabił współlokatora mieczemCzytaj także:

Nie żyje Pua Magasiva, aktor znany z „Power Rangers”. Miał 38 lat