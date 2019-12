Rozenek-Majdan zostanie po raz trzeci mamą. „To bardzo piękny czas dla naszej rodziny”

Po wielu miesiącach starań Małgorzata Rozenek-Majdan po raz trzeci zostanie mamą. Radosne wieści zostały ogłoszone podczas koncertu zespołu IRA w warszawskim klubie Stodoła, gdzie przyszły tata – Radosław Majdan – bawił się w gronie znajomych. Informację o ciąży skomentowała także gwiazda TVN. „Takie piękne rzeczy wczoraj się działy, kiedy spałam. Ostatnio chodzę wcześnie spać, co chyba każda przyszła mama dobrze rozumie. To bardzo piękny czas dla naszej rodziny, szczególnie, że przyszły tata zwariował ze szczęścia i wniósł rozpieszczanie na zupełnie inny poziom” – napisała celebrytka na swoim profilu na Instagramie. „Czasami trzeba walczyć o swoje marzenia, ale warto bo one się spełniają” – dodała.

Rozenek-Majdan walczy o in vitro

Małgorzata Rozenek-Majdan od dawna otwarcie opowiada o tym, że jej dwaj synowie przyszli na świat dzięki metodzie in vitro. Celebrytka miała już kilka nieudanych prób zapłodnienia in vitro za sobą. Przyznała przed mediami, że podczas starań dwukrotnie poroniła. Ponieważ sama przeszła przez to, co setki par w naszym kraju, z zaangażowaniem wspiera osoby, które starają się o ciążę z pomocą najnowocześniejszych technik medycznych. – Odmowa in vitro jest dzieleniem Polaków na tych zamożnych, których będzie stać, żeby zostali rodzicami i tych, którzy nie będą mieli takiej możliwość. Będę do upadłego walczyć, żeby polskie rodziny miały dostęp i możliwość in vitro – tłumaczyła.

