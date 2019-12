Serial „Władca Pierścieni”. Młodą Galadrielę zagra aktorka znana z „Mrocznych materii”

Morfydd Clark dołączyła do obsady, w której są już między innymi Markella Kavenagh, Joseph Mawle i Maxim Baldry. Serial zostanie wyprodukowany przez Amazon Studios we współpracy z Tolkien Estate and Trust, HarperCollins i New Line Cinema, oddziałem Warner Bros. Entertainment, który wyprodukował trylogię Petera Jacksona z 2000 roku.

Producentami wykonawczymi, scenarzystami i showrunnerami serialu są JD Payne i Patrick McKay. Juan Antonio (J.A.) Bayon – specjalista od kina gatunkowego i autor głośnego horroru „Sierociniec” (2007), a także filmu katastroficznego „Niemożliwe” (2012) oraz piątej części cyklu „Park Jurajski” – „Jurassic World: Upadłe królestwo” (2018) wyreżyseruje dwa pierwsze odcinki. Producentami wykonawczymi są Lindsey Weber ( „10 Cloverfield Lane” ), Bruce Richmond ( „Gra o tron” ), Gene Kelly ( „Boardwalk Empire” ), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison ( „Breaking Bad” ), Jason Cahill ( „Rodzina Soprano” ), i Justin Doble ( „Stranger Things” ).

Fabuła serialu „Władca Pierścieni”

Nie znamy wielu szczegółów fabuły, wiadomo jednak, że świat w serialu osadzony zostanie w Drugiej Erze Śródziemia (kontynent, na którym toczy się akcja większości legendarium J.R.R. Tolkiena). Zapowiedź ta ucięła krążące od jakiegoś czasu plotki, że produkcja opowiadać będzie o przygodach młodego Aragorna (granego przez Viggo Mortensena w trylogii filmowej Petera Jacksona). Aragorn bowiem urodził się w Trzeciej Erze, która rozpoczęła się od pierwszego pokonania Saurona i trwała do zakończenia Wojny o Pierścień oraz odejścia na zachód m.in. Gandalfa, Bilba oraz Froda.

Z kolei Druga Era to dość mroczna era w dziejach fikcyjnego kontynentu, która trwała 3441 lata, a zaczęła się zaczęła się wraz z ostatecznym pokonaniem Morgotha, o wiele potężniejszego poprzednika Saurona. Jedna z ważniejszych historii Drugiej Ery jest historia królestwa Numenoru oraz opowieść o dojściu Saurona do potęgi. Nie wiadomo jednak, czy scenarzyści wykorzystają te wątki w serialu.

