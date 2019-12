Najbardziej niedoceniane filmy wszech czasów. Lista ze zwiastunami

Właściwie nie jest jasne, dlaczego wymienione przez nas filmy są one mniej popularne niż kinowe hity, ponieważ wielu uważa je za znacznie lepsze. Nie przebiły się jednak do mas i nie oglądamy je w każde święta w telewizji. Jeżeli macie dość powtarzanych co roku produkcji z przewidywalną fabułą, być może znajdziecie wśród naszej listy coś dla siebie.

„Słoń” (2003)

Dramat w reżyserii Gusa Van Santa. Fabularyzowana wersja ostatnich godzin życia ofiar i sprawców strzelaniny z amerykańskiego liceum w Columbine.



„Empire Records” (1995)

Komediodramat w reżyserii Allana Moyle'a, wyprodukowany przez Warner Bros. W rolach głównych: Anthony LaPaglia, Robin Tunney, Rory Cochrane, Renée Zellweger, Ethan Embry, Liv Tyler, Johnny Whitworth, Maxwell Caulfield, Debi Mazar. O względy pracującego w sklepie muzycznym chłopaka pracują dwie przyjaciółki. Zaczynają rywalizować o względy promującego tam swój pierwszy teledysk wokalisty.



„Gattaca – Szok przyszłości” (1997)

Melodramat w reżyserii Andrew Niccola z Ethanem Hawke, Judem Law i Umą Thurman. Vincent to człowiek gorszej kategorii, ponieważ jego rodzice poczęli go w naturalny sposób. Mimo to postanawia nie rezygnować z marzeń.



„Ghost World” (2001)

Dwie przyjaciółki kończą szkołę i wkraczają w dorosłe życie. Dramat w reżyserii Terry'ego Zwigoffa. W rolach głównych: Steve Buscemi, Thora Birch, Scarlett Johansson, Brad Renfro.



„Spojrzenie mordercy” (1996)

Thriller z 1996 roku oparty na scenariuszu i reżyserii Matthew Brighta. Główne role zagrali Kiefer Sutherland, Reese Witherspoon i Brooke Shields. Opiekunowie 15-letniej Vanessy zostali aresztowani. Dziewczyna chce odnaleźć swoją babcię i korzysta z propozycji Boba Wolvertona, kierowcy, który zaproponuje, że ją podwiezie.



„Niepokój” (2007)

Thriller w reżyserii D.J. Caruso, inspirowany klasycznym obrazem Alfreda Hitchcocka z 1954 roku "Okno na podwórze". W roli głównej Shia LaBeouf.



„Uczniowska balanga” (1993)

Film Richarda Linklatera z 1993 roku. Uczniowie liceum organizują wielką imprezę, aby uczcić koniec roku szkolnego. W rolach głównych m.in. Matthew McConaughey, Adam Goldberg czy Milla Jovovich.



„Truposz” (1995)

Dramat psychologiczny w reżyserii Jima Jarmuscha. Księgowy William Blake odbywa niezwykłą podróż w towarzystwie Indianina o imieniu „Nikt”.



„Przed zachodem słońca” (2004)

Melodramat z 2004 roku w reżyserii Richard Linklater. W obsadzie: Ethan Hawke i Julie Delpy. 9 lat minęło od nocnej wędrówki po Wiedniu. Teraz Jesse i Celine spotykają się w Paryżu, gdzie mężczyzna promuje swoją książkę.



„Męska gra” (1999)

Dramat Olivera Stone'a. W obsadzie: Al Pacino, Cameron Diaz, James Woods, Dannis Quaid, Jamie Foxx. Trener zespołu „Miami Sharks” wystawia do gry niedoświadczonego zawodnika, który ma pomóc drużynie osiągnąć lepsze wyniki.



„Amerykański splendor” (2003)

Tragikomedia na podstawie autobiograficznych komiksów o tym samym tytule Harveya Pekara i „Nasz rok z rakiem” Joyce Brabner.



„25. godzina” (2002)

Dramat wyreżyserowany przez Spike'a Lee, na podstawie scenariusza Davida Benioffa. W rolach głównych Edward Norton, Philip Seymour Hoffman, Barry Pepper, Rosario Dawson. Diler narkotykowy (Norton) ma 24 godziny na to, żeby pożegnać się z bliskimi i odkryć przez kogo został wydany, nim trafi na 7 lat do więzienia.



„Benny i Joon” (1993)

Film w reżyserii Jeremiaha S. Chechika, opowiadający o miłości niezrównoważonej psychicznie Joon (Mary Stuart Masterson) i ekscentrycznego Sama (Johnny Depp). W filmie zagrał także między innymi Aidan Quinn.

