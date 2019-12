„Narodziny gwiazdy”, „Outsider”, „Nowy Papież”. To obejrzymy w styczniu na HBO

Poniżej znajdziecie listę seriali i filmów wraz ze zwiastunami i opisami.

„Aquaman” (2018)

Jason Momoa jako starający się uchronić rasę ludzką przed śmiertelnym niebezpieczeństwem bohater. Wysokobudżetowa adaptacja kultowego komiksu. Premiera 26 stycznia.



„Babylon Berlin” sezon 2

Drugi sezon serialu kryminalnego o ambitnym policjancie, który wpada na ślad ogromnej korupcji. Premiera dwóch pierwszych odcinków 24 stycznia.



„Mystify: Michael Hutchence” (2019)

Intymny portret Michaela Hutchence'a, znanego na całym świecie frontmana zespołu INXS. Premiera 23 stycznia.



„Avenue 5” (2019)

Serial komediowy, w którym Hugh Laurie wciela się w postać kapitana turystycznego statku kosmicznego. Premiera pierwszego odcinka 20 stycznia.



„Potwór z bagien” (2019)

Dr Abby Arcane, badająca pojawienie się śmiertelnego wirusa w małym miasteczku w Luizjanie, musi skonfrontować się z tajemniczym stworzeniem, które wyłania się z mrocznego bagna. Premiera pierwszego odcinka 19 stycznia.



„Aladyn” (2019)

Najnowszy remake opowieści o Aladynie i jego niezwykłych przygodach w reżyserii Guya Ritchie'ego. Will Smith w jednej z głównych ról. Premiera 19 stycznia.



„Brytania” sezon 2

Widowiskowy serial historyczny, opowiadający o próbach zdobycia przez Rzymian terenów należących do dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Premiera pierwszego odcinka 17 stycznia.



„Work in Progress” (2019)

Zmagająca się z przeciwnościami losu starzejąca się lesbijka wchodzi w związek, który zmienia jej podejście do życia. Premiera pierwszego odcinka 17 stycznia.



„Droga do domu” (2019)

Film dokumentalny prezentujący działania fundacja LUMOS założonej przez J.K. Rowling, która wspiera osiem milionów sierot na całym świecie. Premiera 16 stycznia.



„Nowy papież”

Jude Law i John Malkovich w kontynuacji nominowanego do Złotego Globu serialu Młody papież. Premiera pierwszego odcinka 14 stycznia.



„Ray Donovan” sezon 7

Siódmy sezon serialu z Lievem Schreiberem w roli prywatnego konsultanta, który zajmuje się rozwiązywaniem nietypowych problemów wpływowych ludzi. Premiera pierwszego odcinka 14 stycznia.



„Outsider” (2019)

Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga. Premiera dwóch pierwszych odcinków 13 stycznia.



„Projekt Koliber” (2019)

Jesse Eisenberg oraz Alexander Skarsgård jako dwóch kuzynów, którzy decydują się na ryzykowny ruch z nadzieją, że uda im się zarobić duże pieniądze. Premiera 12 stycznia.



„Słowo na L: Generacja Q” (2019)

Kontynuacja kultowego serialu „Słowo na L” o nieheteroseksualnych kobietach. Premiera pierwszego odcinka 9 stycznia.



„Sonata Księżycowa. Głuchota w trzech częściach” (2019)

Dokument HBO przedstawiający rodzinę głuchoniemego chłopca, który rozwija swój talent muzyczny. Premiera 9 stycznia.



„Marsz weselny: Coś starego, coś nowego” (2018)

Kolejna część wciągających przygód pary w kwiecie wieku prowadzącej popularny dom weselny. Premiera 9 stycznia.



„All American” sezon drugi

Drugi sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. Premiera pierwszego odcinka 8 stycznia.



„Santos Dumont” (2019)

Składający się z sześciu odcinków serial opowiadający historię życia Alberto Santosa-Dumonta, pochodzącego z brazylijski pioniera lotnictwa. Premiera pierwszego odcinka 8 stycznia.



„Pewny kandydat. Jak nie zostać prezydentem” (2018)

Hugh Jackman jako polityk Partii Demokratycznej, którego karierę kończy skandal obyczajowy. Premiera 8 stycznia.



„Wampiry: Dziedzictwo” sezon 2

Drugi sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz „The Originals”. Premiera pierwszego odcinka 7 stycznia.



„Foodie Love”

Wyprodukowana przez HBO Europe opowieść o parze, która spotyka się dzięki aplikacji dla miłośnika jedzenia. Premiera dwóch pierwszych odcinków 3 stycznia.



„I młodzi pozostaną” (2018)

Zdobywca Oscara Peter Jackson, wykorzystując nowoczesne technologie, restauruje archiwalne nagrania sprzed 100 lat, aby pokazać historię I wojny światowej. Premiera 2 stycznia.



„Duma, uprzedzenie i jemioła” (2018)

Młoda dziewczyna wraca na święta do rodzinnego domu, gdzie zaczyna zmieniać swoje podejście do rzeczywistości. Premiera 2 stycznia.



„Narodziny gwiazdy” (2018)

Bradley Cooper jako gwiazdor muzyki country, który pomaga utalentowanej kelnerce wspiąć się na szczyt. Deszcz nagród – w tym Oscar za najlepszą piosenkę. Premiera 1 stycznia.

