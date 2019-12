HBO GO przygotowało dla klientów świąteczny prezent. Dostałeś takiego maila?

Jeżeli otrzymałeś od HBO GO wiadomość mailową o możliwości odnowienia subskrypcji bezpłatnie na 30 dni, możesz skorzystać z tego przywileju w ciągu 14 dni. W tym celu należy skopiować kod vouchera, kliknąć opcję „wykorzystaj voucher” , zalogować się na swoje konto, przejść do „zarządzanie subskrypcją” w ustawieniach i kliknąć „dodaj voucher” .

HBO GO podkreśla, że poprosi o dodanie do konta karty kredytowej, jednak nie pobierze żadnej opłaty przed końcem bezpłatnego okresu próbnego. Kod dostępu jest ważny tylko w Polsce. Jeśli nie anulujesz subskrypcji przed upływem bezpłatnego okresu promocyjnego, Twoja subskrypcja pozostanie aktywna, a HBO GO zacznie pobierać opłatę 24,90 zł za miesiąc. Jeśli anulujesz subskrypcję przed upływem bezpłatnego okresu promocyjnego, nie zostaniesz obciążony żadnymi kosztami.

Na aktywację kodu dostępu klienci mają czas do 31 grudnia 2019 r. Kod można wykorzystać tylko raz.

