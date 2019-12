„Wiedźmin” Netfliksa, a książki Sapkowskiego. Od czego zacząć lekturę na chwilę przed premierą serialu?

W poniższym tekście staraliśmy się uniknąć większych spoilerów, które mogłyby zepsuć przyjemność z oglądania serialu czy czytania książek Andrzeja Sapkowskiego. Tekst powstał jeszcze przed premierą serialu, bazuje na analizie udostępnionych materiałów i przypuszczeniach.

Zanim przejdziemy do omówienia, które opowiadania warto przeczytać przed obejrzeniem serialu i w jakiej kolejności to zrobić, przyjrzyjmy się temu, jak zbudowane są poszczególne książki opowiadające o perypetiach wiedźmina Geralta.

Na cykl opowieści o Geralcie z Rivii składają się dwa tomy opowiadań „Ostatnie życzenie” i „Miecz przeznaczenia” oraz tzw. saga, chociaż sam autor wystrzega się tego pojęcia. Saga składa się z pięciu tomów „Krew elfów”, „Czas pogardy”, „Chrzest ognia”, „Wieża Jaskółki” i „Pani Jeziora”. Oprócz tego, w późniejszym czasie, Sapkowski napisał jeszcze powieść „Sezon Burz”, która przedstawia wydarzenia, których bohaterem jest Geralt, chronologicznie mające miejsce przed wydarzeniami z pięciu tomów sagi.

Serial ma opierać się głównie na dwóch zbiorach opowiadań. Warto jednak zwrócić uwagę na dwa fakty.

Po pierwsze serial będzie adaptacją, a nie dokładną inscenizacją literackiego dzieła, co twórcy i aktorzy nieraz podkreślali w wywiadach. W produkcji pojawią się wydarzenia, miejsca i postacie, których w książce po prostu nie znajdziemy. Znacząco ma być rozbudowany wątek Yennefer i Ciri, dzięki czemu mamy dużo lepiej poznać charakterystykę tych postaci.

Po drugie serial bazuje głównie na opowiadaniach, ale to nie oznacza, że nie przedstawi wydarzeń i postaci wprowadzonych w sadze. Wszystko dlatego, że m.in. ze względu na formę opowiadań, o wielu wydarzeniach, które chronologicznie działy się wcześniej, my jako czytelnicy dowiedzieliśmy się dopiero czytając sagę. Dobrym przykładem jest postać Triss Merigold, która w serialu ma być ważną postacią już od pierwszego sezonu, kiedy w twórczości Sapkowskiego na poważnie pojawia się dopiero w sadze. W opowiadaniach jest jedynie parę razy wzmiankowana.

Opowiadania, które na pewno pojawią się w serialu

Lekturę warto zacząć od „Wiedźmina”, pierwszego opowiadania o Geralcie z Rivii napisanego przez Andrzeja Sapkowskiego, które z bardzo dużym prawdopodobieństwem pojawi się w serialu. Wydaje się, że jednym z potworów na zwiastunach jest słynna strzyga, a jedna z ujawnionych tam scen pokazuje sam początek opowiadania, w którym pierwszy raz poznajemy Geralta.

Następnie warto przeczytać „Mniejsze Zło”, które, jak potwierdzili twórcy serialu w jednym z wywiadów, będzie tematem pierwszego odcinka. W udostępnionych przed premierą materiałach wielokrotnie widzimy sceny właśnie z tego opowiadania, wraz z główną antagonistką – Renfri.

Analizując opublikowane zwiastuny i logikę historii, w serialu pojawią się też wątki z opowiadań „Kraniec świata” oraz „Ostatnie życzenie”. To w nich Geralt kolejno poznaje Jaskra i Yennefer, czyli swojego przyjaciela i miłość. Postacie te towarzyszą mu następnie przez całą sagę.

Bez wątpienia jednymi z najważniejszych opowiadań, które pojawiają się we wszystkich opublikowanych materiałach są „Kwestia ceny”, „Miecz przeznaczenia” i „Coś więcej”. To w nich opowiedziana jest historia relacji Geralta z jego przybraną córką Ciri. Wydarzeń przedstawionych w tych trzech opowiadaniach z pewnością nie zabraknie w serialu.

Reasumując, w pierwszej kolejności warto przeczytać opowiadania „Wiedźmin”, „Mniejsze Zło”, „Kraniec świata”, „Ostatnie Życzenie”, „Kwestia Ceny”, „Miecz Przeznaczenia” i „Coś więcej”, dokładnie w tej kolejności.

Inne opowiadania

Wydaje mi się, że wymienione wyżej opowiadania są wystarczającym materiałem na 8-odcinkowy serial. Fani twórczosci Sapkowskiego z pewnością jednak zauważyli, że w tym wyliczeniu brakuje „Granicy możliwości”, w której Geralt, Jaskier i Yennefer spotykają złotego smoka. Wydaje mi się jednak, że tego opowiadania nie zobaczymy w serialu. Po pierwsze ze względu na koszty animacji gada i to, że opowiadanie, chociaż ważne dla całego cyklu, bezpośrednio nie wpływa na wydarzenia związane z losem Geralta, Yennefer i Ciri.

Podobnie „Głos Rozsądku”, „Ziarno prawdy”, „Wieczny ogień” i „Trochę poświęcenia” są bardzo ciekawymi historiami poszerzającymi naszą wiedzę o bohaterach i przedstawionym świecie, ale ich akcja nie wpływa bezpośrednio na historię, która jest kontynuowana w sadze.

Największe wątpliwości mam wobec opowiadania „Okruch lodu”. Wydaje mi się, że tego opowiadania również nie zobaczymy w serialu Jednak warto na nie zwrócić uwagę, bo wątki w nim zawarte pozwalają o wiele lepiej przyjrzeć się skomplikowanej więzi łączącej Geralta i Yennefer.

Oczywiście to, że jakieś opowiadania nie zostaną bezpośrednio zaadaptowane w serialu nie oznacza, że wydarzenia w nich zawarte i postacie, które zostały w nich przedstawione nie zostaną wspomniane w serialu bezpośrednio, albo jako mrugnięcie okiem do fanów książek. M.in. dlatego warto uważnie przeczytać wszystkie opowiadania Andrzeja Sapkowskiego. Na pewno nie będzie to zmarnowany czas.

