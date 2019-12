Tak dobry jak poprzednia część? „Ciche miejsce 2” z nowym teaserem!

Długo wyczekiwana kontynuacja filmu Johna Krasinskiego będzie miała premierę 20 marca 2020 roku. Wydany dzisiaj teaser zawiera co najmniej kilka wskazówek co do tego, jak potoczyły się losy bohaterów po ostatnich wydarzeniach w pierwszej części produkcji. Przypomnijmy, akcja filmu rozgrywała się w 2020 roku, gdy na Ziemi pojawiły się potwory, które polują na istoty wydające dźwięki. Ludzie, którzy przetrwali, nauczyli się egzystować w całkowitej ciszy.

„Ciche miejsce 2” podobnie, jak i pierwsza część filmu został wyreżyserowany przez Johna Krasińskiego. Główną rolę w nim grał sam Krasinski, a także jego żona Emily Blunt.

Film Ciche miejsce zarobił 188 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz 152,9 miliona dolarów w pozostałych państwach. Spotkał się z dobrą reakcją widzów - w serwisie Rotten Tomatoes 95 procent z 2349 recenzji filmu jest pozytywne. Na portalu Metacritic średnia ocen z 55 recenzji wyniosła 82 punkty na 100.

