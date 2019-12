Premiera serialu „Wiedźmin” w Warszawie. Tak prezentowały się gwiazdy

Zaproszeni goście oraz fani, którzy pomyślnie przeszli próbę traw mogli jako pierwsi zobaczyć przedpremierowe odcinki serialu i specjalne materiały dodatkowe w towarzystwie aktorów i twórców serialu. Na wydarzeniu obecni byli aktorzy m.in. Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan oraz twórcy: showrunnerka Lauren S. Hissrich i producent wykonawczy Tomek Bagiński, którzy wzięli udział w panelu poprzedzającym seans. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili także Joey Batey (Jaskier), Eamon Farren (Cahir), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) oraz Maciej Musiał (Sir Lazlo).

Serial „Wiedźmin”

Oparty na bestsellerowej serii powieści Andrzeja Sapkowskiego serial „Wiedźmin” to opowieść o przeznaczeniu i rodzinie. Geralt z Rivii, samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw.

Obsada serialu „Wiedźmin”

W postać Geralta z Rivii wcieli się Henry Cavill („Mission Impossible - Fallout, Liga Sprawiedliwości”), a w pozostałych głównych rolach wystąpią Anya Chalotra („A.B.C”., „Wanderlust”) jako Yennefer i Freya Allan („The Third Day”, „Kraina bezprawia”) jako Ciri. W pozostałych rolach pojawią się: Jodhi May („Gra o Tron”, „Geniusz”) jako Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson („Fortitude”) jako Eist, Adam Levy („Knightfall”, „Przekręt”) jako Myszowór, MyAnna Buring („Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza”, „Lista płatnych zleceń”) jako Tissaia, Mimi Ndiweni („Black Earth Rising”) jako Fringilla, Therica Wilson-Read (Profil) jako Sabrina, Emma Appleton („The End of The F**king World”) jako Renfri, Eamon Farren („A.B.C”.,„Twin Peaks”) jako Cahir, Joey Batey („Templariusze”, „Cormoran Strike”) jako Jaskier, Lars Mikkelsen („House of Cards”, „Sherlock”) jako Stregobor, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) jako Istredd, Maciej Musiał („1983”) jako Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte („Jamillah & Aladdin”, „Dickensian”) jako Dara oraz Anna Shaffer („Harry Potter”) jako Triss.

Serial „Wiedźmin”. Kiedy premiera?

Premiera pierwszego sezonu serialu Wiedźmin już 20 grudnia na Netfliksie.

Czytaj także:

O której godzinie „Wiedźmin” trafi na Netfliksa? Najważniejsze informacje o premierze serialu w Polsce