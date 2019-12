Aktorzy i reżyserzy wybrali najlepsze filmy dekady. Jest polski akcent

Reżyserzy naprawdę świetnych filmów i aktorzy grający w naprawdę ciekawych produkcjach wybrali to, co ich dziedzinie w ciągu ostatnich dziesięciu lat zrobiło na nich największe wrażenie. W kilka typów nie chce nam się wierzyć ("Irlandczyk"). Kilku tytułów nam brakuje ("Parasite"). No i dlaczego nikt nie poprosił o opinię Patryka Vegi? W każdym razie macie poniżej zbiór naprawdę wartościowych rzeczy, które warto dopisać do listy wstydu. Jeżeli za 10 lat spotkamy się w tym samym miejscu i nie będziecie mieli na koncie wszystkich poniższych pozycji, to możemy się srodze pogniewać. Odesłanie do pełnej listy zamieszczamy na końcu tekstu.

Benedict Cumberbatch :

Zimna Wojna



Taika Waititi:

Uciekaj!



Edgar Wright:

Mad Max: Fury Road



Sam Mendes:

The Social Network



Antonio Banderas:

Force Majeure



Daniel Mays:

Blade Runner 2049



Richard Linklater:

Irlandczyk



Bong Joon-ho:

Happy as Lazarro



Drew Pearce:

Good Time



Rapman:

Czarna Pantera



Josh Trank wybrał:

Mandy

Tu znajdziecie cały spis TimeOut.