„Wiedźmin”. Anya Chalotra – co wiemy o serialowej Yennefer?

Anya Chalotra wychowywała się w wiosce Lower Penn w Wielkiej Brytanii wraz z dwójką rodzeństwa. Jej ojciec pochodzi z Indii, a matka jest Angielką. Ukończyła szkołę St. Dominic's Grammar School for Girls w Brewood. Następnie uczyła się w London Academy of Music and Dramatic Art oraz Guildhall School of Music and Drama.

Chalotra jest reprezentowana przez agencję talentów The Artists Partnership. Zagrała w kilku produkcjach teatralnych, w tym w „Much Ado About Nothing”, „ Kupiec wenecki ” i „The Village” . W 2018 roku w pięciu odcinkach serialu „Wanderlust” produkcji BBC zagrała Jennifer Ashman. W tym samym roku zagrała także w trzech odcinkach produkcji „The ABC Murders” . Później podłożyła głos pod Robin Loxley w 10 odcinkach serialu „Sherwood” . W 2019 roku została obsadzona w „Wiedźminie” stworzonym na kanwie sagi Andrzeja Sapkowskiego.

Aktorka prowadzi profile w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją prawie 40 tys. ludzi. Liczba ta jednak z pewnością wzrośnie po premierze serialu „Wiedźmin” .

O czym jest serial „Wiedźmin”?

Oparty na bestsellerowej serii powieści serial „Wiedźmin” to opowieść o przeznaczeniu i rodzinie. Geralt z Rivii, samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw.

