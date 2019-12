Od Supermana do Wiedźmina. Co wiemy o Henrym Cavillu?

Henry Cavill urodził się 5 maja 1983 roku w Jersey w USA. Ma czterech braci. Jego matka pracowała jako sekretarka, a ojciec jako makler giełdowy.

Cavill ukończył St. Michael's Preparatory School w Saint Saviour w Jersey, a później podjął naukę w szkole okrętowej Stowe School w Buckingham. Występował tam w przedstawieniu „Sen nocy letniej” , „Grease” i „40 minut” . Jednocześnie zajmował się modelingiem. Na ekranie debiutował w filmie „Laguna” (2001). Później zagrał w: „Hrabia Monte Christo” (2002), serialu „Inspektor Lynley Mysteries” (2002) oraz dramacie telewizyjnym „Do widzenia panie Chips” (2002). Następnie widzowie zobaczyli go w „Dynastii Tudorów” u boku Jonathana Rhysa Meyersa.

W 2009 roku Woody Allen zaangażował go do roli Randy'ego Lee Jamesa w komedii romantycznej „Co nas kręci, co nas podnieca” . Później wystąpił jako Tezeusz w filmie „Immortals. Bogowie i herosi” (2011), a następnie Zack Snyder wybrał go do roli Supermana w filmie „Człowiek ze stali” . Cavill grał również w „Barman c Superman: Świt sprawiedliwości” .

Cavill spotykał się m.in. z Ellen Whitaker, Giną Carano, Kaley Cuoco-Sweeting i Paris Hilton.

