Jak zmienili się aktorzy z filmu „Kevin sam w domu”? Tak wyglądają obecnie

Devin Ratray w 2017 roku

Filmowy Buzz trochę się zmienił.



Devin Ratray jako Buzz McCallister, czyli starszy brat Kevina

Nie jest miły dla Kevina. Ma nadwagę, hoduje tarantulę. Jest kibicem koszykówki i baseballu.



Kieran Culkin w 2019 roku

Tak wygląda obecnie.



Kieran Culkin jako Fuller McCallister, czyli kuzyn Kevina

Moczy się, nosi okulary. Ale ten uśmiech widzowie z pewnością zapamiętali.



Catherine O’Hara w 2019 roku

Aktorka ma teraz 65 lat.



Catherine O’Hara jako Kate McCallister, czyli mama Kevina

W samolocie zorientowała się, że jej syn został sam na święta. I się zaczęło...



Daniel Stern w 2018 roku

Poznalibyście go?



Daniel Stern jako Marv Merchants w „Kevin sam w domu”

Drugi z włamywaczy. Kiedy okradnie jakiś dom, zawsze zostawia w nim odkręcony kran twierdząc, że to jego wizytówka. Nie jest zbyt inteligenty. Tak wyglądał już po tym, gdy... oberwał żelazkiem.



Joe Pesci w 2019 roku

Jeden z głównych aktorów w kultowym filmie przez lata trochę się zmienił. Ostatnio oglądać mogliśmy go w filmie „Irlandczyk” Martina Scorsese.



Joe Pesci jako włamywacz w filmie „Kevin sam w domu”

Oto jeden z dwójki „wspaniałych” – Joe Pesci jako Harry Lime. Tak wyglądał już po sprawdzeniu zastawionych pułapek.



Macaulay Culkin w 2019 roku

Tak filmowy Kevin prezentuje się obecnie. Bardzo się zmienił?



Kevin McCallister

Poznajecie? Głupie pytanie. Kevin McCallister to dzieciak, który wraca na ekrany w każde święta i stał się tradycją. Tak wyglądał w słynnej produkcji z 1990 roku.

„Kevin sam w domu”

Historia zaczyna się od nerwowych przygotowań do wyjazdu. Państwo McCallisterowie postanawiają spędzić święta Bożego Narodzenia w Paryżu, ale 8-letni Kevin (Macaulay Culkin), syn gospodarzy, cały czas marudzi i przeszkadza wszystkim w pakowaniu. Zdenerwowana matka wysyła go na poddasze, a następnego dnia rodzina wyrusza na lotnisko. Niestety, bez Kevina. Zaskoczony chłopiec budzi się w pustym domu. Jest bardzo zadowolony, że nareszcie może robić to, na co zawsze miał ochotę. Niebawem orientuje się, że dwaj włamywacze, Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern), specjalizujący się w okradaniu tymczasowo opuszczonych budynków, mają zamiar dokonać napadu na dom McCallisterów. Kevin próbuje samodzielnie bronić posiadłości.