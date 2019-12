Netflix ma specjalne „kody” na święta. Jak z nich skorzystać?

Co oglądać w święta? – to pytanie zadaje sobie pewnie wiele osób. Jeżeli chcemy pozostać w bożonarodzeniowym klimacie, z pomocą może przyjść Netflix. Okazuje się, że w popularnym serwisie streamingowym funkcjonują specjalne „kody”, które pomogą nam dotrzeć do takich świątecznych produkcji, jakie lubimy.

Podstawowy wybór kategorii w Netfliksie jest ograniczony do kilku najpopularniejszych jak „komedia”, „horror” czy „filmy dla dzieci”. Jeśli jednak chcemy, by wyszukiwanie było łatwiejsze, możemy skorzystać z kodów przypisanych bardziej konkretnym zakresom tematycznym. I tak – przed Bożym Narodzeniem pogrupowane zostały m.in. familijne filmy świąteczne dla dzieci w określonym wieku. Jak skorzystać z kodu? Nie jest to nic skomplikowanego. Do adresu http://www.netflix.com/browse/genre/ doklejamy ciąg liczb odpowiadający konkretnej kategorii. Na przykład, jeśli mamy ochotę obejrzeć „Świąteczne filmy familijne” , dodajemy końcówkę 1474017, a cały adres, który powinien znaleźć się w pasku przeglądarki, wygląda następująco: http://www.netflix.com/browse/genre/1474017. Filmy świąteczne: Świąteczne filmy familijne – 1474017

Romantyczne filmy świąteczne – 1394527

Świąteczne filmy familijne i dla dzieci w wieku 5-7 lat – 1477201

Świąteczne filmy familijne i dla dzieci w wieku 8-10 lat – 1477204

Świąteczne filmy familijne i dla dzieci w wieku 11-12 lat – 1477206

Pogodne świąteczne filmy familijne, które poprawą nastrój – 1475066

Zwariowane świąteczne filmy familijne i dla dzieci – 1475071

Europejskie świąteczne filmy familijne – 1527063 Inne kody Macie już dość świątecznych produkcji? Na to też jest lekarstwo. Z pomocą znów przychodzą "kody", które grupują tematycznie i gatunkowo filmy dostępne na platformie Netflix.