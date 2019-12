Propozycje filmowe na święta od HBO GO. Co warto obejrzeć?

„Zima zachęca do spędzania czasu w domu, na kanapie, pod kocykiem, im bliżej kochanych osób, tym lepiej. Przygotowaliśmy listę filmów, które świetnie nadają się do takiego właśnie oglądania” – zachęca HBO GO. Poniżej znajdziecie wszystkie produkcje proponowane przez ten portal streamingowy.

„Dumbo”

Właściciel podupadającego cyrku (Danny DeVito) zatrudnia byłego artystę Holta Farriera (Colin Farrell). Jego zadaniem jest opieka nad małym słonikiem Dumbo, który wyśmiewany jest przez wszystkich z powodu swoich dużych uszu. Pewnego dnia okazuje się, że zwierzę potrafi latać, dzięki czemu cyrk staje się niezwykle popularny. Wtedy też znajduje się biznesmen (Michael Keaton), który pragnie uczynić Dumbo główną atrakcją swojego parku rozrywki Dreamland. Słoń szybko odnosi tam wielki sukces, występując u boku mistrzyni akrobacji Colette Marchant (Eva Green). Z czasem jednak Holt odkrywa, że pod sympatyczną powłoką przedsiębiorca skrywa mroczne sekrety.



„Puzzle”

Agnes (Kelly Macdonald) jest kobietą po czterdziestce bardzo zaangażowaną w swoją rodzinę i emigrancką społeczność, w której żyje. Na swoje urodziny dostaje puzzle i niespodziewanie dla wszystkich odkrywa nową pasję. Nagle zaczyna robić coś więcej poza zaspokajaniem potrzeb męża Louie’ego (David Denman) i synów – Ziggy’ego (Bubba Weiler) i Gabe’a (Austin Abrams). Dzięki nowemu hobby kobieta poznaje zamożnego Roberta (Irrfan Khan), który szybko rozpoznaje jej talent i namawia ją do wzięcia udziału w konkursie.



„Weekend w Scarborough”

Dwie pary szukają ucieczki od prawdziwego życia w nadmorskiej miejscowości Scarborough. W wyblakłych hotelowych pokojach, z dala od rodzinnego miasta, śmieją się, kłócą, kochają i cieszą anonimowością. Pokoje hotelowe są dla nich bezpieczną przystanią, ale także więzieniem, ponieważ żadna z osób nie śmie wyjść na zewnątrz.



„Ona”

Świat nieodległej przyszłości. Theodore (Joaquin Phoenix) jest pisarzem, który żyje samotnie w Los Angeles. Mężczyzna próbuje pozbierać się po ostatnim nieudanym związku. Pewnego dnia postanawia kupić nowy, inteligentny system operacyjny. Celem wynalazku, nazwanego „Samantha” i przemawiającego seksownym kobiecym głosem, jest zaspokajanie każdej potrzeby użytkownika. Im dłużej „Samantha” towarzyszy Theodore’owi, tym bardziej on przywiązuje się do niej.



„To właśnie życie”

Will (Oscar Isaac) i Abby (Olivia Wilde) są parą z Nowego Jorku, która zakochała się w sobie na studiach. Opowieść o ich życiu jest punktem wyjścia dla składającego się z wielu nowel filmu. Obraz pokazuje historię miłosną obejmującą wiele pokoleń, dziesięcioleci i kontynentów – od ulic Nowego Jorku po hiszpańską wieś, a wszystko łączy jedno wydarzenie...



„Moulin Rouge!”

Paryż, 1899 rok. Christian (Ewan McGregor) jest młodym, idealistycznym poetą, który na przekór ojcu przyjeżdża do stolicy Francji, aby spróbować życia bohemy. Pewnego dnia mężczyzna trafia do legendarnego klubu Moulin Rouge, którego gwiazdą jest najlepiej opłacana w mieście kurtyzana Satine (Nicole Kidman). Między kobietą a mężczyzną niespodziewanie wybucha gorący romans. Satine nie może jednak pozwolić sobie na miłość i musi trzeźwo myśleć o swojej przyszłości.



„Gdyby ulica Beale umiała mówić”

Ukochany Tish trafia do więzienia, za czyn którego nie popełnił. Dziewczyna wraz z matką próbują go uwolnić.



„Grupa wsparcia”

Przechodząca poważny kryzys para postanawia ratować swoje małżeństwo w niekonwencjonalny sposób.



„Powiązania”

Neurotyczny mężczyzna postanawia odszukać kobietę, która przed laty prawie została adoptowana przez jego rodzinę.



„Czekolada”

Rok 1959. Tajemnicza Vianne przyjeżdża do małego, francuskiego miasta, by otworzyć sklep z czekoladą.



"Bezsenność w Seattle"

Annie słucha w radiu opowieści chłopca, który szuka żony dla swojego taty. Kobieta wyjeżdża do Seattle, by poznać ich osobiście.Czytaj także:

