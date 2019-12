Świąteczne filmy i seriale na Netfliksie. Propozycje dla dzieci i dorosłych

Poniżej znajdziecie filmy i seriale, które idealnie nadają się na świąteczne wieczory w gronie rodzinnym. Są propozycje zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

„Sylwester w Nowym Jorku”

Losy mieszkańców Nowego Jorku splatają się ze sobą w sylwestrowy wieczór.



„To właśnie miłość”

Dziesięć historii o miłości, a każda w innym wydaniu.



„Holiday”

Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.



„Ekspres polarny”

Chłopiec powątpiewający w magię Świąt Bożego Narodzenia zostaje pasażerem pociągu zmierzającego na biegun północny do siedziby św. Mikołaja.



„Elf”

Wychowany wśród elfów Świętego Mikołaja Buddy wyrusza do Nowego Jorku w poszukiwaniu biologicznego ojca.



„Święta last minute”

Małżeństwo Kranków, by uniknąć bożonarodzeniowego szaleństwa, całą energię wkłada w przygotowania do urlopu na Karaibach.



„Jack Frost”

Jack Frost pragnie za wszelką cenę zrealizować swoje marzenie - zostać słynnym muzykiem. Jego pasja ma jednak swoją cenę: praca coraz bardziej oddala go od rodziny - kochającej żony Gabby i synka Charliego. Jack próbuje wynagrodzić synowi dni nieobecności. Pewnego wieczoru lepią razem bałwana, a Jack daje synowi w prezencie harmonijkę, która podobno ma magiczne właściwości. Kiedy nadchodzą święta Bożego Narodzenia Jack zaczyna zdawać sobie sprawę, ile znaczy dla niego rodzina. Niestety, okazuje się, że nie dane mu będzie naprawić błędów.



„Facet na święta”

Wszyscy kogoś mają, kogoś kochają i szykują się na świąteczne obiadki rodzinne. Wszyscy poza Johanne, która ma już serdecznie dość wścibskich pytań o swoje życie uczuciowe i dlatego postanawia znaleźć idealną partię na Święta.



„Kronika świąteczna”

To świąteczny film przygodowy stworzony przez producenta Chrisa Columbusa („Kevin sam w domu”, „Harry Potter”) i reżysera Claya Kaytisa („Angry Birds”). Film opowiada historię siostry i brata, Kate (Darby Camp) i Teddy’ego (Judah Lewis) Pierce’ów, których plan zarejestrowania Świętego Mikołaja (Kurt Russell) na filmie prowadzi do nieoczekiwanej podróży, o której większość dzieci mogłaby tylko pomarzyć. Po wypatrzeniu Mikołaja dzieci zakradają się do jego sań i powodują wypadek, który zagraża podtrzymaniu świątecznej tradycji. Tej szalonej nocy Kate i Teddy pracują razem z Mikołajem — jakiego jeszcze nie znaliście — i jego lojalnymi elfami, by uratować Boże Narodzenie, zanim będzie za późno.



„Zamiana z księżniczką”

Stacy, zwyczajna cukiernik z Chicago, i przyszła księżniczka, podobne do siebie jak dwie krople wody, postanawiają przed Świętami zamienić się życiami. Czy ich plan się powiedzie? Przekonaj się na własne oczy — obejrzyj nowy świąteczny film „Zamiana z księżniczką” z Vanessą Hudgens w roli głównej.



„Święta nie na bogato”

Popularny DJ radiowy (Romany Malco) traci pracę właśnie wtedy, gdy czwórka jego rozpieszczonych dzieciaków wręcza mu swoje listy wymarzonych prezentów świątecznych. Zaciskając pasa, rodzina zaczyna rozumieć, że lebiej być niż mieć.



„Upalne święta”

Aby poprawić sobie humor po wyjeździe syna do college’u mieszkająca na Manhattanie Kate Conrad (Kristin Davis) rezerwuje „drugi miesiąc miodowy” ze swoim mężem. Jednak ten, zamiast podziękowań, funduje żonie rozstanie. Porzucona Kate wybiera się więc samotnie do Afryki na safari. Podczas podróży po Zambii pomaga przewodnikowi (Rob Lowe jako Derek Holliston) uratować osieroconego słonika. Wspólnie przywracają go do zdrowia w miejscowym rezerwacie dla słoni, a Kate przedłuża swój pobyt na okres Świąt Bożego Narodzenia. Na horyzoncie widać nową miłość, więc Kate musi zdecydować: wrócić do domu czy pozwolić, aby ta przygoda okazała się przygodą jej życia?



„Świąteczny książę: Królewskie dziecko”

Aldovia dostaje pod choinkę cudowny prezent – królewskie dziecko. Królowa Amber musi jednak odnaleźć zawieruszony traktat pokojowy, by ocalić rodzinę i całe królestwo.



„Świąteczny książę: Królewskie wesele”

Rok po tym, jak pomogła Richardowi zdobyć koronę, Amber przygotowuje się do ślubu z ukochanym. Kłopot w tym, że nie bardzo widzi siebie w roli królowej.



„Świąteczny książę”

Młoda dziennikarka dostaje prezent jeszcze przed świętami - zostaje wysłana za granicę, aby przygotować materiał o dziarskim księciu, który ma zostać królem.



„Świąteczny rycerz”

Za sprawą pewnej czarodziejskiej siły sir Cole (Josh Whitehouse) przenosi się ze Średniowiecza wprost do żyjącego właśnie przygotowaniami do Świąt współczesnego Ohio. Poznaje tam Brooke (Vanessa Hudgens), inteligentną i wrażliwą nauczycielkę, która nie ma już żadnych złudzeń co do facetów. Dziewczyna pomaga przybyszowi z przeszłości odnaleźć się w nieznanym mu świecie, zaś sir Cole próbuje dowiedzieć się więcej na temat swojej tajemniczej misji, bo tylko po jej wypełnieniu będzie mógł wrócić do domu. W miarę jak Brooke i sir Cole zbliżają się do siebie, rozkwita pomiędzy nimi prawdziwe uczucie.



„W śnieżną noc”

Kiedy w Wigilię w pewnym miasteczku zaczyna szaleć śnieżyca, grupa licealistów musi zmierzyć się z nieoczekiwanymi zwrotami w relacjach z przyjaciółmi i swoim życiu uczuciowym.



„Klaus”

Jesper okazuje się najgorszym studentem w historii akademii listonoszy i zostaje przeniesiony na mroźną wyspę za północnym kołem podbiegunowym, gdzie skłóceni mieszkańcy rzadko ze sobą rozmawiają, a o pisaniu listów nie ma nawet mowy. Jesper jest już bliski rezygnacji, gdy znajduje wsparcie u miejscowej nauczycielki o imieniu Alva i poznaje Klausa, tajemniczego stolarza, który mieszka samotnie w chatce pełnej własnej roboty zabawek. Ta wyjątkowa przyjaźń przywraca radość życia w miasteczku, skłaniając sąsiadów do hojności i wprowadzając nowe, pełne magii zwyczaje, jak wieszanie skarpet na kominku.Czytaj także:

