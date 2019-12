Ruszyły przygotowania do serialu MCU „Loki”. Tom Hiddleston udostępnił zdjęcie ekipy

Loki to książę Asgardu, przybrany brat Thora i przybrany syn Odyna i Friggi. Jest biologicznym synem Laufeya i został porzucony i pozostawiony na śmierć, jednak przygarnęli go Odyn, król Asgardu, który wychował go ze swoją żoną Friggą. Kiedy dorósł stał się znany jako bóg podstępu.

"Loki", seria, która ukaże się na Disney+ w 2021 roku, skupia się na popularnej postaci granej przez Toma Hiddlestona w popularnych filmach MCU od wielu lat. Teraz sam aktor udostępnił na swoim Instagramie pierwsze zdjęcie ukazujące ekipę powstającego serialu. Wszystko wskazuje zatem na to, że ruszyły prace nad produkcją.

Na zdjęciu widać aktora w towarzystwie między innymi Kevina Wrighta, producenta serialu oraz Kate Herron, reżyserki. „Team Loki. Przygotowania oficjalnie się rozpoczęły! Do zobaczenia w Nowym Roku” - napisał aktor.

