„Wiedźmin” jest jak... „Shrek”? Yennefer i Ciri rzucają skojarzenia do serialu

Anya Chalotra, serialowa Yennefer, porównała „Wiedźmina” do Harry'ego Pottera, ponieważ „ma elementy magii”. Internauci już ją za ten banał skrytykowali, więc my nie musimy. Dalej stwierdziła, że jest jak „Superman”, bo ma Henry'ego Cavilla. Może nie pamiętała innych filmów z tym aktorem. Freya Allan z kolei porównała „Wiedźmina” do Narni, przez wzgląd na wielkie bitwy. Po jej minie możemy jednak wnioskować, że nie była zbyt przywiązana do swojego wyboru.

Dużo bardziej podobało jej się porównanie Ciri do Elzy z „Krainy Lodu”. Chalotra uznała jeszcze, że program „X-Factor” pasowałby tutaj ze względu na Jaskra i jego przeboje. Dopiero na końcu padło faktycznie interesujące porównanie do „Shreka”, w którym serialowa Yennefer zwróciła uwagę na relację łączącą Geralta i Jaskra, przypominającą tę pomiędzy bajkowym ogrem i osłem.

Wśród internautów zdecydowanie wygrała sałatka jarzynowa, którą zaproponował autor bloga „Kusi na kulturę”. „W okresie Świąt jest wszędzie. I nawet jak ktoś nie lubi, to i tak trochę zje” – uzasadniał swój wybór, nagrodzony 529 reakcjami. Mniej pochlebnie o serialu Netfliksa wypowiedziała się Magdalena. Uznała, że jest on jak „pierogi bez farszu. Choć ciasto udane, ale jednak czegoś brakuje”.

