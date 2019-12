15+ miniseriali, które warto obejrzeć w czasie świąt. Lista ze zwiastunami

Pozostaje znaleźć tylko coś dla siebie. Wszystkie produkcje z listy są dostępne albo na HBO GO albo na Netfliksie.

„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta” – HBO

Sześcioodcinkowy serial dokumentalny odkrywający sensacyjne informacje na temat serii niewyjaśnionych przestępstw i osoby powiązanego z nimi milionera Roberta Dursta.



„American Crime Story: Sprawa O.J. SImpsona” – Netflix

Serial na faktach. Były futbolista, O.J. Simpson, zostaje oskarżony o dokonanie podwójnego morderstwa.



„Godless” – Netflix

Okrutny zbrodniarz terroryzuje Dziki Zachód w poszukiwaniu byłego członka swojej bandy, który zaczął nowe życie w spokojnym miasteczku zamieszkanym przez same kobiety.



„The Get Down” – Netflix

Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki.



„Tabu” – HBO

Londyn, rok 1814. Uznany za zmarłego James Keziah Delaney (Tom Hardy) po wielu latach powraca z odległych zakątków świata. Pobyt w Afryce zmienił go nie do poznania. James ma przejąć spadek po zmarłym ojcu. Szybko jednak wychodzi na jaw, że nie będzie to łatwe. Dziedzictwo okazuje się być ciężarem, a nie błogosławieństwem. Otoczony przez wrogów i spiski James musi umiejętnie lawirować w nieprzyjaznym świecie, by uchronić się przed śmiercią. Zmowa, morderstwo, podstęp i mroczna rodzinna tajemnica to tło tej intrygującej opowieści o miłości i zdradzie.



„Detektyw” – HBO

Serial ma co prawda do tej pory ma trzy sezony, ale każdy opowiada inną historię i przedstawia innych bohaterów. W pierwszym sezonie głównymi bohaterami są Martin Hart (Woody Harrelson) i Rust Cohle (Matthew McConaughey), dwaj detektywi i byli partnerzy, którzy w połowie lat 90. pracowali w wydziale kryminalnym w Luizjanie. Prowadzili wówczas śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa, które mogło mieć rytualny podtekst. Podczas poszukiwań mordercy ich losy połączyły się w nieoczekiwany sposób, co doprowadziło do konfliktu. W 2012 roku zostaje popełnione podobne morderstwo. Dwóch nowych detektywów przydzielonych do sprawy postanawia przejrzeć akta z 1995 roku. Martin i Rust opowiadają im o dawnym śledztwie i swoim życiu, wyjawiając przy okazji powody, które skłoniły Cohle’a do odejścia z wydziału zabójstw w 2002 roku. Opowieści detektywów o śledztwie zmuszają mężczyzn do powrotu do bolesnych wspomnień i do świata, który dawno zostawili za sobą.



„Euforia” – HBO

Grupa licealistów stara się przeżywać swoje miłości i przyjaźnie oraz znaleźć swoje miejsce w świecie zdominowany przez media społecznościowe, w którym nie brakuje narkotyków i seksu. Serial młodzieżowy, którego gwiazdą jest popularna aktorka i piosenkarka znana z wielu produkcji Disneya Zendaya („Spider–Man: Homecoming”). W pozostałych rolach występują Hunter Schafer, Jacob Elordi („Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara”), Algee Smith („Nienawiść, którą dajesz”) oraz Sydney Sweeney (serial „Opowieść podręcznej”).



„Czarnobyl” – HBO

26 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie, na terenie ówczesnego ZSRR, doszło do ogromnej eksplozji. Uwolniona podczas wybuchu chmura radioaktywna spowodowała skażenie promieniotwórcze na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy i rozprzestrzeniła się po całej Europie, w tym w Polsce, Skandynawii, Europie Środkowej i Zachodniej. Miniserial śledzi losy kilku postaci. Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora.



„Russian Doll” – Netflix

Nadia świętuje urodziny, a na przyjęcie zaprasza znajomych. Zapewne chciałaby, by ta wspaniała noc nie miała końca, ale nie w tym sensie, jaki przewidzieli twórcy. Główna bohaterka pod koniec imprezy umiera, a następnie budzi się na nowo, przeżywając wciąż tę samą noc.



„Wiedźmin” – Netflix

Oparty na bestsellerowej serii powieści serial „Wiedźmin” to opowieść o przeznaczeniu i rodzinie. Geralt z Rivii, samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw.



„Rojst” – Netflix

Akcja serialu rozgrywa się w roku 1984 i pokazuje bagno PRL-u. Wszystko zaczyna się od brutalnego podwójnego zabójstwa, po którym następuje jeszcze samobójstwo pary nastolatków. Tym razem za rozwikłanie tajemnic biorą się dziennikarze (w tych rolach Andrzej Seweryn i Dawid Ogrodnik).



„Sex Education” – Netflix

Perypetie nastoletniego i niezbyt obytego w sprawach damsko-męskich Otisa, który na przekór temu postanawia pójść w ślady swojej mamy – seksuolog. Chłopak wspólnie ze zbuntowaną Maeve otwiera w szkolę poradnię seksualną dla rówieśników.



„Gentleman Jack” – HBO

W roku 1832, po latach egzotycznych podróży i wspinania się po drabinie społecznej, Anne Lister (Suranne Jones) powraca do miasta Halifax, w hrabstwie West Yorkshire. Kobieta jest zdeterminowana, aby przywrócić dawną świetność swojej posiadłości Shibden Hall. Aby to zrobić, musi ponownie otworzyć kopalnią węgla i zaaranżować sobie dobre małżeństwo. Ubrana od stóp do głów na czarno, charyzmatyczna i uparta Anne nie zamierza jednak wychodzić za mąż za mężczyznę. W zgodzie ze swoją naturą postanawia wziąć ślub z kobietą. Nie może być to jednak zwykła osoba. Jej wybranka musi być nieziemsko bogata.



„American Crime Story: Zabójstwo Versace” – Netlix

Andrew Cunanan w 1997 roku zabił pięć osób, w tym ikonę mody, Gianniego Versacego.



„Ostre przedmioty” – HBO

Dziennikarka St. Louis Chronicle, Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą, ojczymem Alanem Crellinem i przyrodnią siostrą Ammą, przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille Marian.



„Miłość, śmierć i roboty” – Netflix

Tim Miller i David Fincher przedstawiają przeznaczoną dla dorosłych antologię filmów animowanych pełną przerażających istot, okrutnych niespodzianek i czarnego humoru.Czytaj także:

Jak wyglądają dziś gwiazdy świątecznych filmowych hitów? Niektórych trudno rozpoznać