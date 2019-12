Partia Razem włącza się w dyskusję o ciemnoskórych elfach w Wiedźminie. „Kto to widział?!”

Maciej Maciejowski, wiceprezes partii Skuteczni Piotra Liroya-Marca w serii postów na Twitterze odniósł się do czarnoskórych aktorów grających elfy i driady w serialu „Wiedźmin” Netfliksa. „ Elfy - Murzyni? Serio Netflix ” – napisał na Twitterze Maciejowski, który sam opisuje się jako „dziennikarz, wykładowca i aktor”. – „ Obejrzałem 1 serię Wiedźmina. Świat się zmienia, słońce zachodzi, a wódka się kończy ” – dodał w innym wpisie.

Jego post skomentowało wielu internautów, przypominając, że elfy to postacie fantastyczne, serial jest jedynie adaptacją powieści Sapkowskiego, więc nie musi być w 100 proc. zbieżny z materiałem źródłowym, a ciemnoskóre elfy wielokrotnie występują i w fantastyce i w nordyckiej mitologii, skąd zostały zaczerpnięte.

„ To niesamowite, jaki ból d... wywołuje wspomnienie, że w książce elfy są elfami a nie Murzynami:-) I racja, w ogóle to driady. Lewactwo nie czytate, nie pisate ” - skomentował Maciejowski.

Na wpis Maciejowskiego odpowiedziała też Partia Razem.

„Kto to widział, ciemnoskóre elfy?! Zupełnie tak jak białe elfy. Widzieliście takie?! My też nie” – napisała partia we wpisie na oficjalnym profilu. „Elfy tylko biało-czerwone z husarskimi skrzydłami śpiewające Rotę, bez żadnych bab, gejów, tylko silni, biali mężczyźni!!!” – czytamy w kolejnym wpisie Razem.

Potem Maciejowski dziwił się jeszcze, że „oficjalny profil partii mającej posłów w Sejmie” pisze o rasie Elfów i przekonywał, że jego wpisy to zamierzony trolling.

Najlepsze memy z serialu „Wiedźmin”.

Galeria:

Memy zainspirowane serialem "Wiedźmin" od NetfliksaCzytaj także:

Recenzja „Wiedźmina” z dwóch perspektyw. Czy serial Netfliksa spełnia oczekiwania fanów?Czytaj także:

„Wiedźmin”. Serial sprawił, że książki i gry wróciły na światowe listy bestsellerów