„Dwóch papieży” na Netfliksie. Jak bardzo aktorzy podobni są do pierwowzorów postaci?

Wyreżyserowany przez nominowanego do Oscara za „Miasto Boga” Fernando Meirellesa film „Dwóch papieży” to filmowa adaptacja sztuki The Pope z 2017 roku. Historia inspirowana pontyfikatem Josepha Ratzingera (papieża Benedykta XVI) i Jorge Bergoglio (papieża Franciszka) pokazuje zmieniające się relacje między dwoma bohaterami na tle burzliwego dla Kościoła Katolickiego czasu po śmierci Jana Pawła II.

W role głównych bohaterów wcielają się Jonathan Pryce (Jorge Bergoglio) i Anthony Hopkins (Benedykt XVI). Wielu widzów zauważa niezwykłe podobieństwo między odtwórcami ról dwóch papieży a aktorami, które dodaje filmowi autentyzmu. W naszej galerii zestawiliśmy fotosy z produkcji Netfliksa i zdjęcia Benedykta XVI oraz Franciszka. Podobieństwo jest niezaprzeczalne!

Galeria:

„Dwóch papieży”. Aktorzy i pierwowzory ich postaci

O filmie

Nominowany do Oscara reżyser „Miasta Boga”, Fernando Meirelles, oraz trzykrotnie nominowany do Oscara scenarzysta Anthony McCarten przedstawiają opowieść ukazującą kulisy jednej z najbardziej brzemiennych w skutki zmian na najwyższych szczeblach władzy ostatnich dwóch tysięcy lat. W 2012 roku, kardynał Bergoglio (Jonathan Pryce), rozczarowany kierunkiem, w którym zmierza Kościół katolicki, prosi papieża Benedykta XVI (Anthony Hopkins), by pozwolił mu odejść na emeryturę. Wówczas zmagający się ze skandalem i nękany wątpliwościami papież wzywa swojego najsurowszego krytyka i przyszłego następcę do Rzymu, by powierzyć mu sekret, który wstrząśnie fundamentami Kościoła. W czasie toczącej się za murami Watykanu walki tradycji z postępem oraz poczucia winy z przebaczeniem dwaj hierarchowie o bardzo odmiennym spojrzeniu na świat muszą stawić czoło przeszłości i nawiązać nić porozumienia, aby zbudować przyszłość Kościoła, który liczy ponad miliard wiernych na całym świecie.

