22 lata temu w święta miał premierę serial „13 Posterunek”. Jak zmienili się aktorzy?

Dokładnie w wigilię świąt Bożego Narodzenia w 1997 roku miał premierę pierwszy odcinek serialu „13 Posterunek”. Serial opowiadał o przygodach grupy policjantów, pracujących w położonym na peryferiach miasta 13. posterunku. W skład załogi wchodzili: komendant Władysław Słoik (Marek Perepeczko) - miłośnik cygar oraz swojego psa Pershinga; Policjantka Zofia (Ewa Szykulska) - romansująca z komendantem; posterunkowy Cezary (Cezary Pazura); posterunkowa Kasia (Aleksandra Woźniak) - skrupulatna i zakochana w Cezarym; Arnie (Piotr Zelt) - wielki fan Arnolda Schwarzeneggera; posterunkowy Luksus (Paweł Burczyk) - pragnący zrobić wrażenie na wszystkich. Komisariat często odwiedzały prostytutka Jola (Dorota Chotecka) - pierwsza miłość Cezarego oraz jego młodsza siostra Agnieszka (Agnieszka Włodarczyk).

Serial w reżyserii Macieja Ślesickiego był emitowany od 24 grudnia 1997 do 1 grudnia 1998 w Canal+, a następnie od 1 września 1998 do 21 stycznia 2000 na antenie telewizji Polsat. Motyw komisariatu w Warszawie w Muzeum Pożarnictwa w Warszawie nawiązuje do odcinka 13 pt. Spotkania z Temidą serialu "Zmiennicy" w reżyserii Stanisława Barei.

