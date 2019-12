Kourtney Kardashian pozbyła się psa, bo spodobał jej się nowy? Celebrytka odpowiada na zarzuty

Profil Kourtney Kardashian na Instagramie śledzi 84,7 mln użytkowników. Kolejne posty celebrytki znanej z występów w reality show „Z kamerą u Kardashianów” cieszą się więc dużą popularnością. Nie inaczej było w przypadku najnowszego wpisu modelki, który polubiły niemal dwa miliony internautów. 40-latka pochwaliła się nowym psem rasy golden retriever. „Ale jak ją nazwać?" – zapytała fanów, a na ich odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

Pomysł na imię

Nie wszyscy komentujący publikowali jednak propozycje co do imienia szczeniaka. Część z nich dopytywała, gdzie jest Honey, czyli inny pies celebrytki, który ostatnio nie pojawiał się na zdjęciach. Jeden z internautów zarzucił Kardashian, że ta kupiła kolejne zwierzę by „wyrzucić je za trzy miesiące” . Inni sugerowali, że gwiazda po prostu oddała czworonoga, ponieważ chciała wymienić go na młodszego. Pojawił się także pomysł, by golden retrievera nazwać „Tymczasowym”, ponieważ 40-latka i tak wkrótce się go pozbędzie.

Sama zainteresowana odcięła się od tych oskarżeń odpisując, że Honey wciąż mieszka z nią oraz jej dziećmi. Jednemu z internautów odpowiedziała, że zapewne św. Mikołaj nie był dla niego dobry, stąd taka reakcja w sieci.

