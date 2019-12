Wycięli scenę z Trumpem z filmu „Kevin sam w Nowym Jorku”. Prezydent USA odpowiada

Produkcja „Kevin sam w Nowym Jorku” była kontynuacją hitowego filmu „Kevin sam w domu”, a tym razem rezolutny główny bohater zgubił się w drodze na Florydę i trafił do Nowego Jorku. Tam dzięki pieniądzom ojca zamieszkał w hotelu Plaza, gdzie nakręcono scenę z udziałem Donalda Trumpa. Przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych był w tym czasie właścicielem hotelu, a w filmie miał za zadanie wskazać Kevinowi drogę do lobby. – To był dobry film, a ja byłem trochę młodszy, delikatnie mówiąc. To był dla mnie zaszczyt – wspominał ostatnio polityk cytowany przez serwis Deadline.

Więcej miejsca na reklamy

Widzom w Kanadzie pozostaje jedynie odtworzenie sceny z udziałem Trumpa w serwisie YouTube. Krajowy nadawca CBC zdecydował bowiem nieco skrócić produkcję, wycinając osiem minut z trwającego 120 minut filmu. „Ofiarą” edycji padł również epizod z prezydentem USA Kanadyjska stacja przekonuje, że zmiany zostały wprowadzone już w 2014 roku, zanim Trump objął fotel prezydenta USA. Zdaniem przedstawicieli stacji decyzja o usunięciu części scen nie była motywowana politycznie, a miała na celu pozostawienie więcej miejsca na emitowane w przerwach filmu reklamy.

Trump odpowiada

Głos w sprawie, która jest szeroko komentowana w sieci, zabrał teraz sam Donald Trump. Na swoim Twitterze podał artykuł telewizji FOX i napisał: „Wydaje mi się, że Justin T nie lubi, gdy zmuszam go do płacenia za NATO lub handel” .

Czytaj także:

Siostra George'a Michaela znaleziona martwa. Dokładnie trzy lata po śmierci piosenkarza