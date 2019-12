Marta Manowska poprowadzi nowy program w TVP. Kiedy pierwsze odcinki „8 wspaniałych"?

W programie „8 wspaniałych” wystąpi jak sama nazwa wskazuje ośmiu mężczyzn w wieku 38 do 49 lat, którzy zostaną wyłonieni na castingach. Wszyscy marzą o tym, aby zwiększyć swoją atrakcyjność w oczach kobiet, poprawić kondycję, zrzucić zbędne kilogramy, a także rozprawić się z nieśmiałością. Jak informuje portal Wirtualne Media, dotychczas nie są znane szczegóły dotyczące produkcji, ale ma to być autorski projekt Telewizji Polskiej, który zostanie zrealizowany we własnym zakresie nadawcy.

Z nieoficjalnych ustaleń wspomnianego portalu wynika, że pierwsze odcinki widzowie będą mogli zobaczyć wiosną 2020 roku na antenie TVP 1. Zdjęcia do programu mają się rozpocząć na przełomie stycznia i lutego. Aby mieć szansę na wzięcie udziału w programie, należy do 12 stycznia 2020 roku wysłać swoje zgłoszenie na adres: 8wspanialych@tvp.pl.

W rolę prowadzącej „8 wspaniałych” wcieli się Marta Manowska. Będzie to już czwarty program, który prezenterka poprowadzi na antenie Telewizji Polskiej. Wcześniej była gospodynią „Rolnik szuka żony”, „Sanatorium miłości” oraz „The Voice Senior”.

