Benefis Zenka Martyniuka w TVP. Kurski chwali się oglądalnością, a internauci tworzą MEMY

Koncert z okazji trzydziestolecia obecności na scenie Zenka Martyniuka odbył się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, skąd pochodzi lider zespołu Akcent. Muzykowi towarzyszyli rodzina oraz przyjaciele. Na scenie pojawili się m.in. Izabela Trojanowska, Wojciech Gąssowski, zespół Mig, Lombard, Francesco Napoli, Ich Troje, Savage, Top One oraz Classic. Koncert, który cieszył się ogromną popularnością, poprowadzili Rafał Brzozowski oraz Marcelina Zawadzka.

„Benefis Zenka Martyniuka wygrał w cuglach i był najbardziej oglądaną pozycją Świąt Bożego Narodzenia. 3,9 mln widzów! Dziękujemy’ – napisał Jacek Kurski. Prezes Telewizji Polskiej do tweeta dołączył grafikę, na której widać, jak na przestrzeni kilku godzin zmieniała się oglądalność TVP1, TVP2, TVN i Polsatu. Koncert trwał od 20.10 do 22.25 i to właśnie w tym przedziale TVP2 oglądało zdecydowanie najwięcej widzów.

