Grzegorz Zawierucha opowiada o swoich planach. Magda Gessler: To geniusz smaku

Grzegorz Zawierucha niedawno wygrał 8. edycję popularnego programu „MasterChef”. W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że jednym z jego marzeń jest własna restauracja. Kucharz jest starszym bratem aktora Rafała Zawieruchy i jednym z czworga biologicznych dzieci Anny i Edwarda Zawieruchów. Od 19 lat rodzice aktora znanego z roli Romana Polańskiego w najnowszym filmie Quentina Tarantino „Pewnego razu... w Hollywood” prowadzą rodzinny dom dziecka w Kielcach. Plejada podaje, że wraz z własnymi dziećmi, wychowali w sumie 24 pociech.

– Zawsze mi żal było tych dzieci, takich opuszczonych, tych biednych. Tak, jak ten nasz pierwszy chłopiec, którego wzięliśmy. Miał cztery i pół roku. Jak go przywieźliśmy do domu i mieliśmy go odwieźć do państwowego domu dziecka wieczorem (...). On się przyczepił męża za nogawkę i mówił: tatusiu, nie oddaj mnie – mówiła w rozmowie z „Dzień dobry TVN” matka aktora. – Jak rodzice wzięli dzieciaki do domu, to się zbuntowałem. Chodziłem z tabliczką, że strajkuję i nie rozmawiałem z rodzicami. Ośmioro nowych, obcych istot w domu. Ja dbałem o swoją przestrzeń po prostu – dodawał Rafał Zawierucha.

