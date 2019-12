Krystyna Janda: Nic na mnie nie zrobiło takiego wrażenia jak powrót Jerzego Stuhra po chorobie do teatru

– Stanął na scenie, publiczność przywitała go płaczem i krzykiem. To była wręcz histeria. Wszyscy od dwóch lat myśleli, że on umrze, na to się zanosiło, bo to był ciężki stan. I nagle zobaczyli go, że gra, klęka, siada. W ogóle mógł nic nie grać. Wszyscy ludzie byli szczęśliwi, że on jest. To było nadzwyczajne - wspomina aktorka.

O swojej chorobie i wierze Jerzy Stuhr opowiadał w wywiadzie dla tygodnika „Wprost”. – Nie mam wobec kościoła oczekiwań. Czasem zapamiętam głos jakiegoś hierarchy, który mi nie odpowiada, ale nie przejmuje mnie to. Wszystko już było – mówił aktor i reżyser. – Niedawno opowiadałem księdzu Andrzejowi Lutrowi, z którym wspólnie napisaliśmy książkę („Myśmy się uodpornili. Rozmowy o dojrzałości”, red.), że w czasie choroby wyznaczałem sobie trasy, które muszę przejść, i zawsze była to trasa do kościoła. Dochodziłem tam zasapany, siadałem w pustej ławce. Ksiądz pyta: i co pan wtedy robił? Nic szczególnego, myślałem o rodzinie, o dzieciach. A on mówi: czyli pan się modlił. To była modlitwa, okazuje się. Dlatego lubię puste kościoły – wspominał Jerzy Stuhr.

Jerzy Stuhr: Okazuje się, że to modlitwa była