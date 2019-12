Efekt Netfliksa: Książki Sapkowskiego wyprzedane w Amazonie. Wiedźmin na szczycie bestsellerów Steam

Od dnia premiery serialu z Henrym Cavillem, książki Sapkowskiego rozpoczęły wspinaczkę po szczeblach rankingów bestsellerów największego internetowego sklepu w USA. Po zdominowaniu kategorii fantasy, literatura opisująca losy Geralta z Rivii wdarła się także do top50 książek w ogóle. Doszło wręcz do tego, że fizycznych kopii przygód wiedźmina po prostu zabrakło. Niecierpliwym czytelnikom pozostają obecnie jedynie ebooki i audiobooki.

Serial Netfliksa dokonał więc tego, czego nie zrobiły gry komputerowe – cenione przecież na świecie i również niezwykle popularne. Rozbudzenie zainteresowania książkami polskiego pisarza to jednak nie wszystko. Sfilmowanie Geralta przypomniało też o grach. Absolutne rekordy popularności na największej platformie cyfrowej dystrybucji święcą obecnie pierwszy i trzeci Wiedźmin od polskiego studia CD Projekt RED. Oba tytuły pobiły własne rekordy w liczbie grających jednocześnie, a do tego ostatnia część cyfrowej trylogii wdarła się na szczyt listy bestsellerów, pokonując Star Wars Jedi: Upadły zakon, Sekiro: Shadows Die Twice, Monster Hunter: World, GTA V, PUBG oraz Red Dead Redemption 2.

