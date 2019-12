Netflix ujawnił listę 10 najpopularniejszych produkcji w 2019 roku w Polsce

Miejsce 1.

Wiedźmin - Najbardziej wyczekiwany serial tego roku na Netfliksie, a może i drugi po "Grze o tron" w ogóle.



Miejsce 2.

Dwóch papieży - Niespodziewany hit tej zimy. Sami nie wiemy, skąd taka popularność tego filmu.



Miejsce 3.

Irlandczyk - Opus magnum Scorsese czy popłuczyny po jego wcześniejszych dokonaniach? Zdania są podzielone.



Miejsce 4.

6 Underground - Michael Bay robi bum bum, Ryan Reynolds daje temu twarz. Bezwstydna rozrywka jaką wszyscy od czasu do czasu lubimy obejrzeć.



Miejsce 5.

Zabójczy rejs - Adam Sandler i Jennifer Aniston. Więcej wyjaśniać nie trzeba.



Miejsce 6.

Stranger Things 3 - Kto nie słyszał, ten trąba.



Miejsce 7.

Sex Education - Jak w tytule. Gillian Anderson to wcale nie najjaśniejsza gwiazda tego słusznie popularnego serialu.



Miejsce 8.

Potrójna granica - Prowadzona przez Bena Afflecka grupa wiarusów okrada potężnego przeciwnika.



Miejsce 9.

Jak romantycznie! - Rebel Wilson szuka miłości. W obsadzie także Priyanka Chopra i Liam Hemsworth.



Miejsce 10.

Dom z papieru: Część 3 - Kontynuacja jednego z najpopularniejszych seriali Netfliksa. Czy może być coś większego niż napad na mennicę?

Jak podkreślono, „zestawienia bazują na liczbie kont użytkowników oglądających co najmniej dwie minuty serialu, filmu czy innych produkcji oryginalnych w trakcie 28 dni od pojawienia się na Netflix w 2019 r”.. Nie jest to oczywiście doskonały sposób na zbadanie czegokolwiek, ale dzięki temu równą szansę mają zarówno filmy, jak i seriale (oraz „Irlandczyk”). No i „popularność” wiele ma znaczeń. Nie musi oznaczać nic poza faktem, że o danym tytule jest na tyle głośno, że wiele osób pofatyguje się, by włączyć go choć na chwilę.

