Ustawka w finale „The Voice Senior”? Internauci mieli innych faworytów

„The Voice Senior” emitowany był w soboty na antenie TVP2, a swoich sił w programie próbowały nie tylko osoby mające doświadczenie muzyczne, ale także te, które czas na szlifowanie zdolności wokalnych znalazły dopiero na emeryturze. W jury zasiedli Andrzej Piaseczny, Marek Piekarczyk, Alicja Majewska oraz Urszula Dudziak, którzy mieli duży wpływ na to, jak wyglądał skład personalny finału. O historyczne, pierwszy zwycięstwo walczyły siostry Jolanta, Elżbieta i Krystyna Szydłowskie, Waldemar Wiśniowski, Mieczysław Pernach, Bogumiła Kucharczyk-Włodarek, Jadwiga Kocik, Janusz Sztyber, Kazimierz Kiljan oraz Władysław Jarecki. Widzowie głosowaniem SMS-owym zdecydowali, że czek na 50 tys. złotych oraz voucher na „wakacje marzeń” powędruje do sióstr Szydłowskich. Rozstrzygnięcia były później żywiołowo komentowane w mediach społecznościowych.

Komentarze internautów

„Ustawka! Od samego początku wszystko tam było ustawione! A wyniki?! Same mówią za siebie! Razem może dobrze śpiewają, ale osobno nie miały by szans. Jak solista ma pokonać trio!? Niech ktoś mi to wytłumaczy! Najbardziej szkoda mi innych uczestników. Bogusia, Władek i Janusz bardziej zasługiwali na pierwsze miejsce” – czytamy w jednym z komentarzy na facebookowym profilu programu. „Siostry nie były najgorsze, wypadły naprawdę super ale uważam że wygrana była ustawiona. Pank który odpadł z nimi w półfinale był o wiele lepszy w technice śpiewu, rozruszał też publiczność i zostawił wszystkich w tyle. Podobnie pan Janusz” – stwierdził ktoś inny.

Nie brakuje jednak obrońców sióstr Szydłowskich. „Siostry wzbudziły sympatię widzów harmonią w swoim śpiewie oraz urokiem osobistym, co zapewne przełożyło się na werdykt publiki. A my, zamiast wylewać morze goryczy nad tym kto powinien wygrać, cieszmy się, ile dobrych głosów mogliśmy poznać dzięki temu programowi” – napisał jeden z internautów. Tym, którzy przegapili finał programu, przypominamy część występów.

Jadwiga Kocik - "Być kobietą po czterdziestce"



Władysław Jarecki - "I Don't Want to Talk About It"



Waldemar Wiśniewski - "Just a Gigolo"



Bogumiła Kucharczyk-Włodarek - "Jaka róża, taki cierń"



Janusz Sztyber - "Over The Rainbow"



Siostry Szydłowskie - "Sing, Sing, Sing (With a Swing)"Czytaj także:

